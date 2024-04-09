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Турист опинився в реанімації з набряком мозку після зустрічі з мавпою у Гонконзі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Турист опинився в реанімації з набряком мозку після зустрічі з мавпою у Гонконзі
Photo by Jared Rice on Unsplash

Турист заразився смертельним вірусом після нападу макаки в гонконзькому парку Кам Шан, також відомому як “мавповий пагорб”. Наразі 37-річний чоловік перебуває у відділенні інтенсивної терапії з набряком мозку, передає The Sun.

Мавпа подряпала чоловіка наприкінці лютого, але хвороба проявила себе майже через місяць після зустрічі з агресивною макакою. У лікарню його було доставлено вже в критичному стані, у нього було діагностовано набряк мозку.

Після численних тестів медики дійшли висновку, що пацієнт підхопив вірус герпесу B, або “мавпячий герпес”, розносником якого є примати. Цей вірус зустрічається в сечі, слині та фекаліях мавп. Самі вони на них не хворіють, а лише є переносниками.

За даними Центру контролю та профілактики захворювань США (CDCP), вірус дуже рідко зустрічається у людей, але може призвести до серйозних неврологічним проблемам, включаючи енцефаліт та пошкодження головного мозку. Він нешкідливий для приматів, але вбиває від 70% до 80% інфікованих людей.

Люди можуть заразитися, якщо їх вкусила чи подряпала інфікована макака.

Симптоми хвороби схожі на грип, і їх прояв може тривати до одного місяця. Вони включають лихоманку, озноб, біль у м’язах, втому і головний біль. Іноді люди з’являються невеликі пухирі на ранах чи ділянках тіла, де був контакт із мавпою.

Нині вакцини проти герпесу B немає.

У Гонконгу це перший випадок зараження людини, проте раніше захворювання спостерігалося у США, Канаді та Китаї. Вперше вірус герпесу B було виявлено у 1932 році, з того часу зареєстровано зараження 50 осіб, 21 з них помер.

Центр охорони здоров’я попередив людей, щоб вони не торкалися диких мавп і не годували їх, щоб уникнути ризику зараження небезпечною хворобою.

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