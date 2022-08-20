Китайці масово відмовлятися від подорожей: туризм більше їм не потрібен

“Занадто великий ризик”, – так пояснюють китайські туристи свою відмову подорожувати, причому навіть усередині країни. Такий негативний досвід їм дали масові закриття «на ковід» популярних туристичних напрямків та болючі спроби вибратися з цих карантинів. У результаті найчисельніша у світі нація почала масово відмовлятися від будь-яких туристичних поїздок.

У ЗМІ розповідається типова історія туристки Ніколь Чан, яка зробила двотижневий тур Хайнанем: після того, як чиновники повідомили про 11 випадків Covid-19 у, місті з населенням більше одного мільйона людей на Хайнані, влада визначила Чан як ризик, тому що вона була в цьому районі того дня. Їй наказали негайно сісти на карантин на триденний період моніторингу та пройти два тести на коронавірус. Однак і після того, як усі її тести дали негативний результат, повернутися в аеропорт і відлетіти до Шанхаю, де мешкає туристка, їй не дозволили — довелося витратити ще 10 днів карантину і пройти більше десятка тестів. Квитки на рейси туристка також здавала неодноразово. У результаті вона й оцінила, що подорожі зараз стали нести «надто великий ризик».

“Прихильність Китаю забезпеченню “нульового рівня Covid-19″ при населенні в 1.4 мільярди людей означає, що навіть внутрішні туристи ризикують опинитися в неправильному місці в неправильний час і застрягти там”, – пишуть у ЗМІ. Постраждала туристка виражається ще жорсткіше. «Це схоже на гру у рулетку. Так багато факторів знаходиться поза вашими руками і поза вашим контролем», – заявляє вона.

Від практики «нульового рівня» насамперед страждають туристичні місця — такі як Хайнань, які також із закриттями зіткнулися в Тибеті та Сіньцзяні. Десятки тисяч туристів опинилися у скрутному становищі, у тому числі їм доводилося оплачувати власне розміщення на карантині — що навіть із 50% знижкою, надати яку зобов’язав уряд, було непросто.

«Подорож усередині країни включає навігацію по лабіринту змінних правил карантину і вимог до тестування, які варіюються залежно від регіону – і це найкращий сценарій», – додають у пресі. При цьому в тій же Санье на Хайнані буквально за добу скасували всі рейси — що викликало жорсткі протести туристів. Як розповіла Мішель Чен, 30-річний інженер, досвід у Саньї був «сюрреалістичним». «Ще день тому ці люди були на пляжі, розважаючись і засмагаючи, а наступного дня вони намагалися втекти з острова зі своїм багажем, але невдало, тому що вони не хотіли. зіткнулися з поліцейською блокадою на шосе», – розповіла туристка. Сама вона з чоловіком застрягла в Санье ще на тиждень, не маючи змоги залишити свій готельний номер, доки не отримають місця на рейсі, зафрахтованому урядом Саньї 13 серпня.

«Тепер я справді не наважусь подорожувати в майбутньому без поважної причини», – заявляє туристка.

У результаті за перші шість місяців цього року кількість внутрішніх туристів у Китаї знизилася на 22%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, а доходи від туризму знизилися на 28%. Місцеві готельєри заявляють, що ситуація була кращою навіть у 2020-21 році, коли місцевий туризм зростання. Зараз приватні компанії та державні установи говорять співробітникам не залишати міста, де вони живуть, побоюючись зараження Covid-19 та того, що їхні співробітники опиняться у пастці під час відпочинку. При цьому, як розповіла туристка Чан, що застрягла на Хайнані, з усіма антиковідними заходами переліт з Саньї до Шанхаю в підсумку зайняв 37 годин — з повірками, візитами медпрацівників у літак і т. д. А трьом її колегам з Пекіна взагалі офіційно заявили, що їм “не дозволять” повернутися до столиці. «З того часу, як Covid почався в 2020 році, я здійснила дуже обмежені поїздки по Китаю. Цей досвід зробив для мене туризм ще менш імовірним та доступним. Занадто великий ризик», – підсумувала китаянка.