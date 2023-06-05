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Китайські авіакомпанії бояться літати у російському повітряному просторі

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Перший пасажирський літак китайського виробництва здійснив комерційний рейс

Китайські авіалінії уникають польотів у російському повітряному просторі на нещодавно затверджених рейсах до США та з США.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дані веб-сайту відстеження польотів FlightAware та представників галузі, китайські рейси, нещодавно схвалені Вашингтоном, не літають над Росією.

Помічник держсекретаря США з авіації та міжнародних справ Енні Петсонк відмовилася відповідати на запитання про те, чи вимагала адміністрація Байдена, щоб китайські перевізники уникали повітряного простору Росії як умову для затвердження чотирьох нових рейсів.

Петсонк зазначила, що поступове збільшення до 12 рейсів для Китаю та Сполучених Штатів “є свого роду виваженим темпом, який ми, ймовірно, побачимо”. 12 рейсів на тиждень – це лише мала частина з більш ніж 150 рейсів туди і назад, дозволених кожною стороною до запровадження обмежень на початку 2020 року через пандемію COVID-19.

Китайські авіалінії та російське небо

У травні 2022 року Китай закрив небо для “боїнгів” російських авіакомпаній.

У лютому два американські сенатори закликали адміністрацію Байдена заборонити китайським авіакомпаніям літати над Росією американськими маршрутами.

Росія заборонила американським авіакомпаніям та іншим іноземним перевізникам літати над своїм повітряним простором у відповідь на заборону Вашингтона на російські польоти над США у березні 2022 року після того, як країна що вторглася до України.

3 травня Міністерство транспорту США (USDOT) заявило, що дозволить китайським авіакомпаніям збільшити кількість рейсів у США до 12 рейсів туди і назад на тиждень, що дорівнює кількості рейсів, дозволених Пекіном для американських перевізників. Раніше китайські перевізники дозволяли лише вісім рейсів на тиждень.

18 травня USDOT затвердив новий щотижневий рейс Air China (601111.SS) з Пекіна до Нью-Йорка, новий щотижневий рейс China Eastern (600115.SS) з Шанхаю до Лос-Анджелеса, третій щотижневий рейс Xiamen Airlines з Сямені до Лос-Анджелеса. другий щотижневий рейс China Southern (600029.SS) з Гуанчжоу до Лос-Анджелесу. Рейси Xiamen та China Southern були виконані 30 травня.

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