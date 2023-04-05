Королева ЗМІ та соцмереж: як зараз виглядає найкрасивіша стюардеса у світі

Лялькове личко китаянки Мейбел Гуо захопило світові ЗМІ та соціальні мережі ще у 2018 році, тоді дівчину прозвали найкрасивішою стюардесою у світі. Про життя китаянки з фарфоровою шкірою, великими очима та мініатюрним тілом сьогодні розповідає ДІП.

Зараз дівчині 29 років, а в її Instagram-акаунті налічується близько 240 тисяч передплатників. Зіркою соцмереж стюардесу-китаянку зробило відео одного з пасажирів, на якому вона розносить чіпси салоном літака. Ролик за добу приніс їй перші смуги в газетах, десятки тисяч передплатників та всесвітню популярність.

Користувачі соцмереж висловили захоплення зовнішністю бортпровідниці, відзначаючи, що готові скуповувати квитки та користуватися послугами Air Asia, щоб потрапити на її рейс. Однак такого ажіотажу сама Мейбел не чекала.

“Я не можу зрозуміти, чому так усі сприймають мої фотографії. Звичайно, мені дуже приємно читати такі добрі коментарі”, – заявила стюардеса.

Кожна публікація, якою ділиться дівчина, віруситься у соцмережах, набираючи величезну кількість лайків та коментарів. До речі, дівчина одружена і нерідко публікує фото зі своїм чоловіком та дитиною.

“Я постійно тиснув би на кнопку виклику стюардеси, якби знав, що така красуня працює на борту”, “Як можна купити квитки на рейс, на якому вона працює?” – писали користувачі соцмережі.

Дехто, втім, вважає такі коментарі непристойними, звинувативши автора публікації в тому, що він порушив право на приватне життя співробітниці авіакомпанії. Однак Мейбел Гуо виявилася зовсім не проти наданої їй уваги, і від претензій до пасажира відмовилася.

Користувачі відзначають, що феномен краси дівчини в її миловидності, в якій є сексуальність.

Дівчина, окрім фотографій, зроблених у літаку, публікує відверті знімки, які також набирають велику кількість лайків та ріпостів. Користувачі пишуть, що дівчина зовсім не виглядає на 29 років. Секрет краси Мейбел простий – дівчина займається спортом та не пропускає тренування.

“Я просто хочу бути гарною бортпровідницею і робити політ інших людей комфортнішими”, – каже вона в одній із публікацій.

Зазначимо, що популярність, яка прийшла до неї у 2018 році, дозволила їй укласти багатомільйонні рекламні контракти. Мейбел Гуо неодноразово ставала рекламною особою косметичних брендів, техніки, а також дитячих товарів.