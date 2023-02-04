Гонконг роздасть туристам 500 000 безкоштовних авіаквитків

Влада Гонконгу роздасть туристам 500 000 безкоштовних квитків у 2023 році, щоб сприяти відновленню туризму. Про це заявив уряд Гонконгу.

У березні розігруватимуть квитки до Гонконгу з країн Південно-Східної Азії, у квітні – з материкового Китаю, у травні – з північного сходу Азії та інших країн.

Пасажирів перевезуть повітряні судна авіакомпаній Cathay Pacific, HK Express та Hongkong Airlines.

Розіграш розпочнеться у березні і в перші два місяці буде доступний лише для жителів ПАР та Китаю, з травня – для всіх бажаючих. Щоб взяти участь, потрібно буде зареєструватись на спеціальній сторінці.