Названі найдорожчі міста світу: у 2023 році одразу два нові лідери

Цюрих (Швейцарія) та Сінгапур визнали найдорожчими містами світу у 2023 році.

Тим часом, торішній лідер Нью-Йорк (США) опустився на третє місце, яке він поділив із ще одним швейцарським містом – Женевою, пише CNN із посиланням на дані Worldwide Cost of Living Index.

При цьому Цюріх минулого року займав шостий рядок, а Сінгапур – другий. У Женеви рік тому було сьоме місце.

Такий помітний стрибок швейцарських міст у рейтингу експерти пояснюють укріпленням швейцарського франка, а також високими цінами на продукти харчування, товари для дому та відпочинок. У Сінгапурі, тим часом, було відзначено дорогу вартість транспорту та одягу.

Дамаск (Сирія) залишається найдешевшим містом у світі – у нього 173 місце. Тегеран (Іран) і Тріполі (Лівія) також перебувають у самому низу рейтингу, посівши 172 і 171 місця відповідно.

Згідно із дослідженням, середня вартість життя у світі цього року зросла на 7,4%. Найшвидше зростали ціни на продукти. І хоча це трохи нижче стрибка на 8,1%, зафіксованого в 2022 році, цифри залишаються значно вищими за “історичні тенденції”.

Водночас, ціни на комунальні послуги, які виявилися найшвидшою категорією у 2022 році, цього разу показали найменший рівень інфляції.

Експерти відзначають, що зростання цін цього року почало сповільнюватися внаслідок відновлення ланцюжків постачання після того, як Китай зняв обмеження через Covid-19 наприкінці 2022 року. Одночасно ціни на продукти продовжують зростати, оскільки рітейлери перекладають вищі витрати на споживачів.

У той же час, на ціни впливають нові збройні конфлікти та екстремальні погодні умови.

“Даліша ескалація війни між Ізраїлем і Хамасом призведе до зростання цін на енергоносії, тоді як сильніший, ніж очікувалося, вплив Ель-Ніньо призведе до ще більшого зростання цін на продукти харчування”, – пояснила економіст Упасана Датт.

Найдорожчі міста світу у 2023 році

1. Цюріх (Швейцарія) та Сінгапур.

3. Нью-Йорк (США) та Женева (Швейцарія).

5. Гонконг.

6. Лос-Анджелес (США).

7. Париж (Франція).

8. Тель-Авів (Ізраїль) та Копенгаген (Данія).

10. Сан-Франциско (США).