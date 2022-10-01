Гонконг безкоштовно роздасть 500’000 авіаквитків, щоб заманити мандрівників

Рекламну акцію, яка відкриває часи зняття заборон, пообіцяв туристам Гонконг. Згідно з заявами місцевих ЗМІ, в акції братимуть участь 500 тисяч авіаквитків, які влада особливого економічного району Китаю готова поширити безкоштовно, «щоб заманити туристів назад». Таку публікацію від місцевої агенції Sing Tao підхопили китайські ЗМІ.

У Гонконгу дуже чекають, що влада оголосить про план повернення до нормального життя у своєму жовтневому політичному зверненні. Але це станеться лише в тому випадку, якщо ситуація з Covid-19 значно не погіршиться.

За оцінками уряду, іноземним туристам потрібно від одного до двох кварталів, щоб повернутися до Гонконгу, навіть після того, як він скасує обмеження, що залишилися, що включають триденне обмеження на пересування для туристів — поки що їм заборонено відвідувати практично всю інфраструктуру, тобто пам’ятки, ресторани та і т.д.

Роздача авіаквитків є одним із заходів, спрямованих на розвиток туризму — додає видання. Джерела інформації, утім, не уточнюються. Так само як і країни, звідки «заманюватимуть» туристів так щедро. Втім, поширюють цю інформацію переважно сусідні країни, зокрема, Малайзія, тому українським туристам ці квитки навряд чи дістануться.