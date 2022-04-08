Кіпр спростить правила в’їзду до країни іноземних туристів

Влада Кіпру вирішила спростити правила в’їзду іноземних громадян з 18 квітня. Так, республіка скасує класифікацію країн за рівнем захворюваності на COVID-19 і скасує засновані на цих даних обмеження на перетин кордону, випливає із заяви ради міністрів країни.

Крім того, пасажирам більше не потрібно заповнювати CyprusFlightPass перед відвідуванням держави. Для прибуття на Кіпр туристам необхідно пред’явити один із необхідних документів: сертифікат про вакцинацію проти коронавірусу, довідку про перенесене захворювання, результат ПЛР-дослідження або експрес-тесту на антиген (вимога про тести не поширюється на осіб віком до 12 років). Додаткових перевірок на вірус після прильоту не потрібно.