Збожеволів і нападав на людей: Туриста з Казахстану заарештували в Таїланді

Поліція заарештувала туриста з Казахстану за “напад на людей та знищення майна” на пляжі Хаад-Рін острова Пханган у Таїланді. Про це повідомляє місцевий телеканал CH3.

У поліцію Пхангана надійшло повідомлення про те, що іноземний турист “божеволіє” на пляжі Хаад-Рін.

“Стверджувалося, що він переслідує і нападає на місцевих жителів, знищуючи їхнє майно на курорті та в ресторанах уздовж пляжу”, – повідомляє канал “CH3”.

Коли місцеві правоохоронці спробували затримати казахстанця, він стрибнув із пірсу і заліз на скелю посеред моря, намагаючись уникнути арешту.

“Там він енергійно розмахував руками і щось кричав казахською мовою (насправді російською – прим.), як видно з відео”, – пише таїландське видання ThaiRath.

Поліція повідомляє, що чоловік перебував на пляжі з двома подругами, які разом із поліцією намагалися переконати його вийти з моря та взяти на себе відповідальність за свої дії. Зазначається, що мовний бар’єр заважав поліції вести переговори з ним.

За інформацією телеканалу “СН3”, казахстанець, вік і особистість якого не розкриваються, пояснив поліції, що прийшов у сказ через випите пиво і викурений канабіс. Чоловік запевнив, що відшкодує заподіяні матеріальні збитки.