Туризм отримав небезпечний сигнал про новий вірус, що йде на зміну Covid-19: переносниками знову назвали тварин, з якими контактували тисячі туристів

Туризм знову отримав небезпечний сигнал про нову заразу, яка може прийти на зміну Covid-19. Йдеться про близькосхідний респіраторний синдром (MERS) або «верблюжий грип»: британські медики всерйоз побоюються, що тисячі туристів, які «контактували з верблюдами» під час футбольного чемпіонату світу в Катарі, завезуть цю заразу до Європи. Хоча поки що випадків захворювання в Старому Світі не виявлено.

Однак Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії вже закликало лікарів стежити за людьми, які страждають на лихоманку та утруднене дихання. Газета Sun, з подачі медиків, налякала британців, що за останні роки від «верблюжого грипу» вже померла майже 1 тисяча людей. Загалом, за їхніми словами, «верблюжий грип» куди смертоносніший за ковіда, адже більше третини людей, які їм заразилися, помирають, тоді як у ковіда цей «результат» становить лише 4%. При цьому в період з квітня 2012 року по жовтень 2022 року було зареєстровано 2600 випадків захворювання на верблюжий грип у 12 країнах Східного Середземномор’я та Близького Сходу, додають медики.

«Ризик зараження для мешканців Великобританії дуже низький. Але тепер він може вирости через величезну кількість уболівальників, які стікалися до Катару на чемпіонат світу і, можливо, зазнавали впливу верблюдів». – йдеться у повідомленні Агентства. Справа в тому, що в «зоні ризику» насамперед контактують з тваринами або вживають продукти «верблюжого походження», у тому числі непастеризоване молоко. І, на думку британських медиків, уболівальники опинилися у цій зоні ризику.

«Катання на верблюдах – популярне проведення часу в Катарі як серед місцевих жителів, так і серед туристів, ціле їхнє стадо регулярно патрулює набережну неподалік бази готелю Souq Al Wakra, що належить збірній Англії», – додає видання, також повідомляючи, що вболівальників попередили триматися подалі від тварин, саме через небезпеку заразитися смертельною хворобою. Але не факт, що всі послухалися.

І хоча поки жодного випадку не виявлено, Агентство з безпеки охорони здоров’я Великобританії вже попередило лікарів, щоб ті були особливо уважні до можливості MERS у туристів, що повернулися з чемпіонату світу. У тому числі — утруднене дихання, кашель, лихоманка, і навіть діарея і блювота.

До речі, катання на верблюдах – популярна розвага для туристів не лише в Катарі, а й у таких вкрай напівлярних країнах Близького Сходу, як ОАЕ та Єгипет. Тому там туристи також схильні до ризику зараження верблюжим грипом.

Нагадаємо, що ковід, що паралізував туризм, також «прийшов» з тваринного світу, хоча суперечки про походження коронавірусу SARS-CoV-2 продовжуються досі. Однак за однією з версій першим господарем нинішнього коронавірусу були кажани, їх віруси активно досліджувалися в лабораторії Уханя. Як стався витік вірусу, досі розбираються спецслужби різних країн. Чи то співробітник лабораторії, який заразився ним від кажанів, розніс заразу, чи просто китайці з’їли заражених мишей, куплених на ринку. Принаймні, «попередника» ковіда у кажанів знайшли…