Як українці можуть отримати безкоштовний квиток до Канади по програмі CUAET

Українські біженці, які через війну вирішили шукати прихистку в Канаді, зможуть дістатися туди безкоштовно. З 1 серпня у рамках підтримки українських біженців, які рятуються від російської агресії на території України, туристичний фонд Ukraine2Canda Travel (U2C) організовує для українців безплатні авіарейси. Благодійні рейси відбуваються двічі на місяць. Програма дозволяє вилетіти з різних міст по всій Європі та прибути до різних міст у Канаді.

Які послуги входять у безплатний рейс?

Туристичний фонд Ukraine2Canada (U2C) повністю покриває вартість і збори за переліт і один зареєстрований багаж. При цьому організатор не сплачує за транзитне перевезення до аеропорту та з нього – пасажир сам має подбати про пошук транспорту до європейського аеропорту, з якого планує вилітати. Крім того, в рамках програми не відшкодовується вартість перевезення будь-якого додаткового багажу та домашніх тварин, а також бронювання готелів.

Вимоги для отримання квитка від Ukraine2Canda Travel Fund

На безплатний переліт до Канади мають право громадяни України, які:

не подавали заявки на безплатні квитки від інших організацій;

готові вилетіти протягом найближчих 60 днів після реєстрації;

мають (принаймні один на родину) дійсний канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки CUAET;

можуть надати всі документи, необхідні для в’їзду в Канаду.

Обов’язкові документу для в’їзду до Канади

Для в’їзду до Канади українці повинні мати дійсні ідентифікаційні та проїзні документи, в тому числі:

закордонний паспорт громадянина України;

дійсну візу або електронний дозвіл на поїздку (еTA);

проїзний документ на одну поїздку (якщо немає паспорта/візи);

для дітей – письмова згода іншого з батьків із його контактними даними та фото паспорта (нотаріальне засвідчення документа не є обов’язковим);

статус вакцинації проти COVID-19.

Варто зазначити, що власники канадсько-української візи з дозволом на екстрену поїздку (CUAET) звільнені від вимог Канади щодо обов’язкової вакцинації проти COVID-19. Тим не менш, для поїздки вони мають відповідати всім іншим вимогам охорони здоров’я. Також, за обмеженими винятками, всі, хто прибуває до Канади на умовах CUAET, повинні використовувати ArriveCAN.

Дозвіл на екстрені поїздки CUAET

Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки дозволяє українцям та членам їхніх сімей приїхати до Канади та інтегруватися в місцеве життя (працювати, навчатися) під час перебування в країні строком до трьох років. Якщо ви ще не маєте екстреної візи CUAET, яка надає можливість подорожувати до Канади, можете подати заявку на сайті канадського уряду. Розглядання заявки, як правило, не перевищує 14 днів. Але реєструватися на отримання безкоштовних білетів за програмою Ukraine2Canda Travel Fund варто лише після офіційного схвалення візи.

Подання заявки на отримання безплатних квитків до Канади

Зареєструватися на безкоштовний рейс до Канади можна на сторінці фонду Ukraine2Canda Travel Fund. Найближче вікно реєстрації відкриється 29 серпня. Під час реєстрації на участь у програмі Ukraine2Canda потрібно вказати бажане місто вильоту та прибуття. Після цього програма в автоматичному режимі підбере для вас найбільш зручний (відповідно до вказаних координат) комерційний авіарейс.

Протягом тижня після реєстрації із претендентами на безкоштовні авіаквитки до Канади зв’яжуться для перевірки відповідності вимогам та уточнення деталей польоту. Якщо заявка неповна або містить помилки, це затримає її реалізацію. Коли заявку буде перевірено та схвалено, ви отримаєте маршрут польоту.

Зауважте, що квитки надаватимуться в порядку живої черги. Дата квитка залежить від багатьох факторів. Будьте готові до того, що фактичні дати подорожі відрізнятимуться від бажаних, відповідно до наявності рейсів. Якщо заявка буде схвалена, день та час вильоту зазвичай повідомляється протягом наступних 60 днів після дати реєстрації. При цьому усі члени сім’ї, зареєстровані в одній заявці, подорожуватимуть одночасно. Інформацію про рейс ви отримаєте на вказану під час реєстрації електронну адресу.

Що відбуватиметься після прильоту до Канади?

Варто мати на увазі, що фонд відповідає виключно за організацію авіарейсу до Канади та не надає жодних інших видів допомоги, в тому числі з легалізації, пошуку житла, працевлаштування, догляду за дітьми тощо. Але, за повідомленням організаторів програми, всі пасажири можуть розраховувати на інформаційну підтримку від партнера проєкту MOSAIC – регіональної організації в Канаді. Вона зв’яжеться з усіма учасниками проєкту та надійшле кожному веб-посилання на мережі підтримки українців в тих містах Канади, куди вони подорожують. Тож українці після прибуття зможуть зв’язатися з цими організаціями, які нададуть їм подальшу допомогу.