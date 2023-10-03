У національному парку Канади ведмідь загриз двох туристів

У національному парку Банф у Канаді відбулася атака гризлі на відвідувачів, внаслідок якої двоє людей загинули. Ведмедя було знищено, повідомляє агентство Canadian Press, посилаючись на представника агентства «Парки Канади».

Згідно з інформацією, отриманою агентством від менеджера із зовнішніх зв’язків Наталі Фей, агентство отримало попередження про атаку ведмедя від пристрою GPS у долині річки Ред-Дір у п’ятницю ввечері. Негайно було організовано пошукову групу, але погодні умови сповільнили рятувальну операцію.

«Рятувальна група прибула на місце події близько першої години ночі (за місцевим часом) і виявила тіла двох загиблих», — повідомила Фей.

Згідно з інформацією від Canadian Press, група рятувальників зіткнулася з агресивними гризлями. Задля безпеки співробітники «Парків Канади» знищили ведмедя на місці.