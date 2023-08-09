ВІДЕО | Рибалка ледь не загинула, спіймавши на гачок акулу

У затоці Фанді на атлантичному узбережжі Канади ледь не загинув 61-річний рибалка, який упіймав на гачок акулу.

Чоловік відплив приблизно 1 км від берега на байдарці. За словами рибалки, зазвичай він ловить у цих місцях окуня.

Однак цього разу на гачок потрапила біла акула вагою близько 100 кг. Після кількох хвилин боротьби та підсікання вона наблизилася до човна. Рибалка вирішив відрізати волосінь і дати їй піти. За його словами, за весь день у нього не було жодного клювання, оскільки акула прогнала всю рибу.

Днями схожий інцидент стався в американському штаті Массачусетс. Там рибалка з берега закинув вудку і впіймав акулу. Він зайшов у воду і витяг морського хижака руками.