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COVID Travel NewsКанадаТуризм

Канада з 1 жовтня повністю відкриває кордони для іноземних туристів

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Канада з 1 жовтня повністю відкриває кордони для іноземних туристів

Іноземцям, які подорожують повітряним та залізничним транспортом, як і пасажирам круїзних лайнерів, більше не потрібно буде пред’являти діючі сертифікати вакцинації або проходити тестування перед посадкою. Про це оголосили офіційні особи країни під час понеділкової прес-конференції.

Влада Канади повністю знімає обмеження, пов’язані з COVID-19. Так, з 1 жовтня туристам більше не потрібно надавати докази вакцинації, результати тестів та довідки про одужання. У минуле йде і спеціальна програма ArriveCan для відстеження контактів.

«Ми з самого початку стверджували, що надзвичайні заходи, які ми запровадили на наших кордонах, у літаках, поїздах та круїзах, були тимчасовими, і що ми коригуватимемо їх у міру зміни ситуації. Сьогодні ми робимо саме це», – заявив міністр транспорту Канади Омар Альгабра.

Мандрівникам також більше не потрібно носити маски в літаках та поїздах.

Альгабра також підтвердив, що пасажири круїзних лайнерів також можуть не думати про сертифікати вакцинації та тестування – на борт пустять усіх.

При цьому на інтернет-сайті уряду Канади наголошується, що в країні «залишиться набір керівних принципів для захисту пасажирів та екіпажу, аналогічний до США».

В даний час всі туристи в Канаді мають бути повністю вакциновані. У квітні влада скасувала попереднє тестування вакцинованих гостей, а потім додала до цього списку нещеплених і частково вакцинованих дітей віком від 5 до 11 років.

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