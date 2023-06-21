У Єрусалимі верблюд підбіг до екскурсійної групи та покусав туристку

Канадська туристка приїхала до Єрусалиму на екскурсію та потрапила до лікарні через укус верблюда. Про інцидент повідомила ізраїльська газета Times of Israel.

НП сталася у п’ятницю у Старому місті на Олеонській горі. Тварина підбігла до групи туристів та покусала ногу 31-річної жінки. На місце події було направлено медиків, які надали першу допомогу постраждалій. Після цього мандрівницю доправили до медичного центру Хадасса Ейн Керем у Єрусалимі для подальшого лікування. Там лікарі класифікували її травми як легені.

Минулого року за участю верблюда стався трагічний інцидент: 65-річний чоловік загинув внаслідок зіткнення свого автомобіля з верблюдом на дорозі 358 між містом Лакія та населеним пунктом Лахав на півдні Ізраїлю. Ще в 2018 році ізраїльська влада ухвалила закон, що вимагає маркування верблюдів підшкірними цифровими чіпами, подібними до тих, що використовуються для собак. Відповідно до умов, власники тварин несуть кримінальну відповідальність, якщо їхні верблюди стають учасниками дорожньо-транспортних пригод. Закон сприяє безпеці як для туристів, так і для місцевих на дорогах Ізраїлю.