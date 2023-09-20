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ТуреччинаТуризм

На турецькому курорті зникли безвісти 500 тисяч туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
На турецькому курорті зникли безвісти 500 тисяч туристів

На турецькому курорті недорахувалися 500 тис. туристів, які «безвісти зникли» невідомо де. Так у турецькій пресі охарактеризували ситуацію у Бодрумі. Йдеться, звичайно, про плани і розрахунки — і їхній збіг з дійсністю. У той час як Бодрум поставив за мету залучити цього року 1.5 мільйона туристів, насправді це число ледве дотягнуло до 1 млн і досягти мети до кінця сезону буде дуже складно — і швидше за все ці 500 тис. так і не знайдуться.

Причини, як додали в місцевих туристичних асоціаціях, — високі ціни, які «зрізали» насамперед внутрішній турпотік, та «відсутність очікуваної кількості відвідувачів з Європи та Росії». Хоча й горезвісні «будинки, що здаються в оренду», які відтягують попит і гроші в офіційних готелів, також були згадані.

Станом на липень заповнюваність готелів впала до 50%, насилу виправившись у серпні, коли заповнюваність зросла до 80%, але серйозного впливу на статистику це вже не мало – від наміченої мети курорт все так само далекий.

Менеджер Асоціації професійних менеджерів готелів Бодрума (BOYD), зазначив що сезон в цілому виявився нижчим за очікування. «Європейські та російські напрямки відіграють важливу роль у турецькому туризмі, і ми не отримали достатнього інтересу з боку цих регіонів. Інтерес знизився як у внутрішньому, і на зовнішньому ринках. Але насамперед проблема в тому, що іноземні замовники не віддали перевагу Туреччині», – заявив він.

Також він поскаржився, що недавнє збільшення кількості угод щодо подобової оренди будинків у Бодрумі мало негативний вплив на готельний бізнес. “Це не справедливо. Ми сплачуємо прибутковий податок та ПДВ. Ми наймаємо співробітників і сплачуємо їм податки, але з іншого боку, доход отримують люди, які не оподатковуються жодними податками і не мають витрат. Це чорна дірка туризму. Вони заробляють серйозні суми, але роблять це незаконно», – заявив готельєр і закликав уряд «вжити заходів».

При цьому, як додали експерти, готелі накопичили кредитні борги ще з пандемії, і при цьому не може «задовольнити нові фінансові потреби через негативні кредитні рейтинги». Також зазначено, що деякі потреби дуже серйозні — наприклад, у Бодрумі виникала проблема з готелями, які залишаються без води через проблеми на лініях електропередач. І зважаючи на всі шляхи вирішення їх без держпідтримки готельєри не бачать.

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