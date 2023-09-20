На турецькому курорті зникли безвісти 500 тисяч туристів

На турецькому курорті недорахувалися 500 тис. туристів, які «безвісти зникли» невідомо де. Так у турецькій пресі охарактеризували ситуацію у Бодрумі. Йдеться, звичайно, про плани і розрахунки — і їхній збіг з дійсністю. У той час як Бодрум поставив за мету залучити цього року 1.5 мільйона туристів, насправді це число ледве дотягнуло до 1 млн і досягти мети до кінця сезону буде дуже складно — і швидше за все ці 500 тис. так і не знайдуться.

Причини, як додали в місцевих туристичних асоціаціях, — високі ціни, які «зрізали» насамперед внутрішній турпотік, та «відсутність очікуваної кількості відвідувачів з Європи та Росії». Хоча й горезвісні «будинки, що здаються в оренду», які відтягують попит і гроші в офіційних готелів, також були згадані.

Станом на липень заповнюваність готелів впала до 50%, насилу виправившись у серпні, коли заповнюваність зросла до 80%, але серйозного впливу на статистику це вже не мало – від наміченої мети курорт все так само далекий.

Менеджер Асоціації професійних менеджерів готелів Бодрума (BOYD), зазначив що сезон в цілому виявився нижчим за очікування. «Європейські та російські напрямки відіграють важливу роль у турецькому туризмі, і ми не отримали достатнього інтересу з боку цих регіонів. Інтерес знизився як у внутрішньому, і на зовнішньому ринках. Але насамперед проблема в тому, що іноземні замовники не віддали перевагу Туреччині», – заявив він.

Також він поскаржився, що недавнє збільшення кількості угод щодо подобової оренди будинків у Бодрумі мало негативний вплив на готельний бізнес. “Це не справедливо. Ми сплачуємо прибутковий податок та ПДВ. Ми наймаємо співробітників і сплачуємо їм податки, але з іншого боку, доход отримують люди, які не оподатковуються жодними податками і не мають витрат. Це чорна дірка туризму. Вони заробляють серйозні суми, але роблять це незаконно», – заявив готельєр і закликав уряд «вжити заходів».

При цьому, як додали експерти, готелі накопичили кредитні борги ще з пандемії, і при цьому не може «задовольнити нові фінансові потреби через негативні кредитні рейтинги». Також зазначено, що деякі потреби дуже серйозні — наприклад, у Бодрумі виникала проблема з готелями, які залишаються без води через проблеми на лініях електропередач. І зважаючи на всі шляхи вирішення їх без держпідтримки готельєри не бачать.