Ізраїльтяни рушили до Анталії з двох причин

Ізраїльтяни попрямували до Анталії — такі дані представила турецька преса. Тому експерти назвали дві причини. По-перше, до Туреччини продовжують приїжджати туристи, які раніше забронювали відпочинок і не планують від нього відмовлятися. По-друге, через масове скасування рейсів до ізраїльського аеропорту Бен-Гуріон, Туреччина, яка зберегла рейси 6-8 разів на день, може стати і для мешканців Ізраїлю перевалочним пунктом.

«Громадяни Ізраїлю, які забронювали місце для відпочинку в туристичному місті Анталія до військової операції, не скасували свою відпустку та продовжили приїжджати на курорт. Як і планувалося, до міста щодня буде відбуватись 6-8 рейсів», – відзвітували турки.

Але за їхніми словами, крім того, «деякі люди, які бажають залишити Ізраїль», використовують Анталью як пересадковий центр через проблеми з рейсами в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Однак, як заявив керівник прикордонної цивільної адміністрації аеропорту Анталії Суат Сейітоглу, після конфлікту в Ізраїлі не відбулося збільшення кількості літаків, які прибувають до Анталії.

«Польоти продовжуються, як і планувалося раніше. Кількість рейсів із Ізраїлю не збільшується. Як і планувалося раніше, за день здійснюється 6-8 рейсів», – уточнив він.