Ізраїльський лікар розповів, як найлегше перенести COVID-19

За словами Ітая Гая, як правило симптоми починають проявлятися через 2-5 днів після зараження коронавірусною інфекцією.

Зазвичай хворих починає лихоманити, однак температура зберігається на рівні 37,8-38,5 ° С, деякі втрачають відчуття смаків і запахів, можуть бути й інші симптоми.

У деяких людей COVID-19 проходить безсимптомно або має лише легкі симптоми. На 3-7 добу після інфікування починається розвиватися пневмонія, оскільки вірус перш за все вражає легені, посилюються задишка і кашель, іноді – на тлі підвищення температури.

Однак у дітей на всіх стадіях хвороби симптоми можуть взагалі бути відсутнім.

Критичними днями є п’ятий і шостий. Пневмонія вже носить яскраво виражений характер. Люди страждають від сильної задишки і кашлю.

При цьому хворі відчувають виражену слабкість і не можуть завершувати фрази.

Через тиждень після зараження більшість хворих у важкому і середньому стані потрапляють до лікарні. Задишка посилюється, і вони починають потребувати кисню.

На другому тижні хворі починають відчувати серйозну легеневу недостатність, в деяких випадках потрібне підключення до апарату ШВЛ.

Стан безсимптомних хворих не змінюється, легкохворі відчувають полегшення, аж до зникнення симптомів.

У деяких тяжкохворих на цьому етапі розвивається сепсис. Це небезпечний стан з агресивною реакцією імунної системи. Таких хворих госпіталізують в відділення інтенсивної терапії та іноді навіть доводиться підключати їх до апаратів ЄСМО, які заміняють роботу серця і легенів.

У частини хворих в легкому і середньому стані з’являються болі в животі і пронос.

На десятий день у всіх, хто переносить хворобу в легкій формі, як правило, зникають практично всі симптоми. Якщо такий стан спостерігається не менше трьох днів, хворого можуть виписати з лікарні.

На третьому тижні у хворих, що страждали від кашлю, настає серйозне полегшення, частота кашлю знижується аж до зникнення.

Тяжкохворі діляться на 2 основні групи: видужалі і виписані, з призначенням спостереження і реабілітації в амбулаторних умовах, і ті, чиї статки погіршуються.

Щоб прискорити відновлення нюху лікарі рекомендують нюхати різні речовини, проте немає даних про те, наскільки ефективні дані методики.

Щоб полегшити кашель, можна пити сиропи, які продаються без рецепта. При цьому хворим рекомендують по можливості зберігати рухливість в карантині.

Хворі COVID-19 часто відчувають стомлюваність, слабкість, головні і м’язові болі, як при грипі. При цьому треба подбати про достатнє питво і правильне харчування.

Можна також приймати анальгетики, на кшталт акамола (парацетамолу) або нурофена (ібупрофену) і відпочивати у міру потреби.