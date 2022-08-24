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ІзраїльТуризм

Головний аеропорт Ізраїлю стане цифровим у 2023 році

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
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Головний аеропорт Ізраїлю стане цифровим у 2023 році.

Головний ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон стане цифровим у 2023 році.

Офіційні особи Управління аеропортів Ізраїлю (IAA) оголосили, що аеропорт Бен-Гуріон, що знаходиться в місті Лод, приблизно за 14,5 кілометра від Тель-Авіва, стане цифровим у 2023 році.

Оскільки в усьому світі аеропорти перевантажені, попит мандрівників не задоволений і спостерігається нестача персоналу, IAA вирішило, що перехід на цифрові технології скоротить довгі черги під час реєстрації та огляду.

Зараз Бен-Гуріон – один із найбільш завантажених аеропортів на Близькому Сході. За оцінками IAA, 2022 року через аеропорт пройде 18 мільйонів пасажирів, а наступного року їх кількість зросте до 24 мільйонів. В IAA кажуть, що завдяки запланованому процесу оцифрування час для пасажирів, які проходять онлайн-реєстрацію та реєстрацію особисто, буде скорочено.

В IAA додали, що пасажири зможуть зважувати свої валізи в нових кіосках, сплачувати зайву вагу в міру потреби відповідно до вимог різних процедур авіакомпаній, а також роздруковувати багажні бирки та наклейки. Наклейка на валізу скануватиметься поруч із конвеєрними стрічками, і звідти багаж піде у вантажний відсік літака.

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