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ІталіяТуризм

Знайду і покараю: Мер Венеції кинув виклик “стрибуну” з відео

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Знайду і покараю: Мер Венеції кинув виклик

Безрозсудний вчинок чоловіка шокував мера Венеції: Луїджі Бругнаро у соціальних мережах виклав відео із “стрибуном” і пообіцяв його покарати.

За інформацією CNN, італійська поліція розшукує чоловіка, який зістрибнув із триповерхового будинку до каналу Венеції.

“Цьому “предмету” потрібно дати сертифікат ГРУБОСТІ та багато стусанів… ми намагаємося ідентифікувати його та його приятеля, який зробив безглузде відео для соціальних мереж”, – відреагував мер Венеції Бругнаро у Twitter.

За словами мера, вони намагаються вирахувати не лише самих чоловіків, а й розслідують факт проникнення на дах приватного будинку. Бругнаро закликав користувачів соціальних мереж їм у цьому допомогти та попросив не ставити відео лайки.

“Він (стрибнув) не тільки ризикував своїм життям, але також порушив закон. Що, якби внизу проходив човен?” – Додає градоначальник.

За статистикою, це не єдиний приклад небезпечної поведінки людей в Італії. Минулого року понад 40 туристів було заарештовано за купання (і в оголеному вигляді) у каналах Венеції, а одного було затримано за серфінг Великого каналу. У Римі було оштрафовано американську туристку за заподіяння збитків на суму 25 тисяч доларів: вона скинула свій електронний скутер з Іспанських сходів.

Цими сходами проїхав на орендованому Maserati турист із Саудівської Аравії, якого теж покарали. Інший відпочивальник проїхав машиною пішохідним мостом Понте Веккьо у Флоренції, а ще один прокотився на мопеді руїнами Помпеї. Туристи також розбили статуї у музеї Ватикану під час нанесення ініціалів на визначні пам’ятки.

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