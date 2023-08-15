Виверження вулкана посіяло переполох на острові Сицилія: аеропорт закритий, туристи застрягли

Несподіване виверження вулкана Етна знову посіяло переполох на популярному у туристів європейському острові Сицилія. НП призвелп до закриття аеропорту в Катанії та тяжкого становища відпочиваючих, які застрягли на італійському курорті минулого понеділка. Інформацію про це оприлюднило британське видання The Sun.

Уточнювалося, що сицилійський аеропорт Катанії, який відіграє роль ключової точки в туристичній інфраструктурі країни, був змушений призупинити всі рейси внаслідок посилення активності Етни — діючого вулкана, заввишки 3.324 метри, який тримає в страху всю Європу.

Вражаюча активність Етни призвела до драматичних подій на туристичних трасах острова. Після спалаху вулканічної діяльності та поширення попелу східною частиною острова аеропорт Катанії з 2:38 ночі місцевого часу припинив обслуговувати пасажирів. “Через виверження Етни всі вильоти та прибуття скасовуються до 13:00 за місцевим часом”, – повідомила прес-служба аеропорту в особистому обліковому записі соцмереж.

Вулкан Етна є одним із найвищих несплячих вулканів у Європі. Він давно привертає увагу вчених і туристів своєю непередбачуваною активністю. Спалахи вивержень, які цей момент, нагадують про потужність і непокору природних сил. У минулі роки вулканічна активність Етни теж заважала туризму. Відомо, що інтенсивність її викидів може змінюватись від невеликих значень до більш значних вибухів. У минулому цей вулкан мав серйозні виверження, включаючи викиди попелу, лави та газів. На жаль, вони часто загрожують життю туристів і місцевих, та призводять до руйнування навколишніх територій.

Незважаючи на це, аеропорт Катанії продовжує виконувати функції однієї з основних авіагавань Європи для туристів. Для розуміння затребуваності аеропорту: близько 10 мільйонів людей відвідали його попереднього року. Специфіка пункту вильоту/приземлення полягає в тому, що він забезпечує повітряне сполучення зі східною частиною Сицилії, а також пропонує понад 200 рейсів на день, особливо активно у літній сезон.

Ситуація з виверженням вулкана цього тижня далася взнаки на розкладі багатьох авіакомпаній, у тому числі таких великих авіаперевізників, як British Airways4, EasyJet і Ryanair — всі вони скасували або перенесли свої рейси через складні та небезпечні умови на острові.

«Ми шкодуємо, що ваш рейс затримується. Це пов’язано з тим, що вулканічна активність у Катанії призвела до обмежень у районах, де дозволено літати літакам. Ваша безпека та нашого екіпажу є нашим найвищим пріоритетом, і ми дякуємо вам за терпіння», — таке повідомлення отримали туристи від однієї з авіакомпаній, інші розсилали аналогічні листи. На час активності вулкана курортникам нічого не залишається, окрім як змиритися зі своїм тяжким становищем та чекати.

Важливо, що це не перший випадок, коли цього сезону аеропорт Катанії змушений зупинити роботу аеропорту через непередбачені обставини. Так, минулого місяця авіагавань закривалася одразу на кілька днів через пожежу у транспортному вузлі. Окрім цього, аеропорт Палермо також став жертвою тимчасового закриття через лісові пожежі, що наблизилися до злітно-посадкової смуги. На час боротьби з гасінням полум’я усі вильоти/посадки авіалайнерів скасовувалися.