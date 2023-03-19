Вхід у найпопулярнішу туристичну пам’ятку Італії зроблять платним

Туристи незабаром більше не зможуть безкоштовно відвідати найвідвідуваніший культурний об’єкт Італії – Пантеон у Римі.

Як пише The Independent, тепер за відвідування римського “Храму всіх богів” доведеться заплатити 5 євро. З відвідувачів віком до 25 років стягуватиметься збір у розмірі 2 євро, тоді як діти, жителі Риму, персонал базиліки та люди, які відвідують церковні меси, нічого за вхід не платитимуть.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано назвав це рішення “скромною платою за квиток у найбільш відвідуване культурне місце в Італії” та проявом “здорового глузду”.

Дебати з приводу плати за відвідування римського Пантеону вирують уже протягом кількох років. П’ять років тому попередній уряд Італії планував запровадити плату за відвідування пам’ятки у розмірі 2 євро, однак у результаті відмовився від ідеї. В даний час вхід до Пантеону безкоштовний, але у вихідні та святкові дні необхідний попередній запис.

Пантеон у Римі – що це

Пандеон у Римі, також відомий як “Храм усіх богів”, вважається визначною пам’яткою історії та архітектури древнього Риму. Він був побудований у 2 столітті н.е., і з того часу неодноразово перебудовувалося та доповнювалося. На початку 7 століття храм був освячений як християнська базиліка Святої Марії та Мучеників.

Як повідомляв DIP, Італія, яка вважається однією з найпопулярніших серед туристів країн Європи, вже кілька років бореться із надмірним туризмом. Так, влітку 2022 року італійська Венеція стала першим у світі містом, яке братиме у туристів гроші за відвідування. Незабаром в Італії також запровадили плату за відвідування двох наймальовничіших пляжів – Кала-Котіччо та Кала-Брігантіна на Сардинії.