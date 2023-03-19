Всі розділи
ГоловнаІталіяВхід у найпопулярнішу туристичну пам'ятку Італії зроблять платним
ІталіяТуризм

Вхід у найпопулярнішу туристичну пам’ятку Італії зроблять платним

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Вхід у найпопулярнішу туристичну пам'ятку Італії зроблять платним

Туристи незабаром більше не зможуть безкоштовно відвідати найвідвідуваніший культурний об’єкт Італії – Пантеон у Римі.

Як пише The Independent, тепер за відвідування римського “Храму всіх богів” доведеться заплатити 5 євро. З відвідувачів віком до 25 років стягуватиметься збір у розмірі 2 євро, тоді як діти, жителі Риму, персонал базиліки та люди, які відвідують церковні меси, нічого за вхід не платитимуть.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано назвав це рішення “скромною платою за квиток у найбільш відвідуване культурне місце в Італії” та проявом “здорового глузду”.

Дебати з приводу плати за відвідування римського Пантеону вирують уже протягом кількох років. П’ять років тому попередній уряд Італії планував запровадити плату за відвідування пам’ятки у розмірі 2 євро, однак у результаті відмовився від ідеї. В даний час вхід до Пантеону безкоштовний, але у вихідні та святкові дні необхідний попередній запис.

Пантеон у Римі – що це

Пандеон у Римі, також відомий як “Храм усіх богів”, вважається визначною пам’яткою історії та архітектури древнього Риму. Він був побудований у 2 столітті н.е., і з того часу неодноразово перебудовувалося та доповнювалося. На початку 7 століття храм був освячений як християнська базиліка Святої Марії та Мучеників.

Як повідомляв DIP, Італія, яка вважається однією з найпопулярніших серед туристів країн Європи, вже кілька років бореться із надмірним туризмом. Так, влітку 2022 року італійська Венеція стала першим у світі містом, яке братиме у туристів гроші за відвідування. Незабаром в Італії також запровадили плату за відвідування двох наймальовничіших пляжів – Кала-Котіччо та Кала-Брігантіна на Сардинії.

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

П’яні туристи на самокатах пошкодили у Римі визначну пам’ятку. Збитки оцінюються в 25 000 євро

Італія
Іспанські сходи є однією з найпривабливіших визначних пам'яток Риму....

Складено рейтинг міст з найкращою вуличною їжею у світі

Греція
Французька столиця визнана найкращим містом для любителів вуличної їжі,...

Аеропорт Риму представив нову послугу для пасажирів

Італія
Пасажири, що вилітають із аеропорту Фьюмічіно, тепер зможуть самі...

Названо місце в Італії, куди туристи щороку кидають 1 мільйон євро, і що з ним роблять

Італія
Понад 1 мільйон євро - за поточним курсом це...

Стало відомо, в яких містах Європи найбільше безкоштовних пам’яток

Велика Британія
Рим (Італія), Лондон (Великобританія) та Париж (Франція) визнані містами...

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникоронавірусЄвропаПоради туристамкурйозАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму