У острові Сардинія знайдено величезний скарб із давньоримськими монетами

Скарб із давньоримськими монетами, найбільш відомими як фоліси, знайшли в морі біля північно-східного узбережжя Сардинії. Знахідка може вважатися найбільшою у практиці археологів.

Клад виявив дайвер, який помітив металевий блиск у воді поблизу узбережжя Сардинії, поблизу міста Арзакена. Він повідомив владу Італії про свою знахідку, після чого на поверхню було піднято десятки тисяч бронзових монет першої половини IV століття. За початковим підрахунком, археологи виявили від 30 до 50 тисяч монет, проте їхня еквівалентна у валюті сума залишається поки що невідомою.

Джерело нагадує, що знайдений у Сардинії скарб вдвічі більший, ніж той, який знайшли на території Великобританії у 2013 році.

“Всі фоліси перебувають у хорошому стані безпеки, і лише чотири штуки виявилися пошкодженими, але при цьому читаються. Операція з реставрації та збереження знайдених монет і матеріалів дозволить розширити та поглибити знання про контекст знахідок, з яких ще можна отримати багато інформації”, – зазначили у міністерстві культури Італії.

На кшталт карбування вчені віднесли їх у період між 324 і 340 роками нашої ери. Знайдені монети відбуваються майже з усіх монетних дворів імперії, що діяли на той період. Окрім монет, на місці знахідки фахівці виявили стінки судин африканського та східного виробництва, але у меншому обсязі.