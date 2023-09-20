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В Італії туристка замовила у ресторані лобстера за 200 євро та відпустила його

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Італії туристка замовила у ресторані лобстера за 200 євро та відпустила його

Швейцарська туристка замовила в італійському ресторані лобстера за 200 євро, а згодом відпустила його в море. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

До елітного кафе з рибною кухнею Gente di Mare в Олбії на Сардинії дівчина прийшла разом із чоловіком. На вечерю було обрано страву лобстер по-каталонськи з лінгвіні.

Коли офіціант приніс живого лобстера, щоб зважити його та оцінити вартість страви, відвідувачка пошкодувала його. Вона поцікавилася, чи істота постраждає, якщо впаде у воду з висоти. Коли їй сказали, що нічого не станеться, жінка акуратно взяла його та викинула у море. Зазначимо, що, судячи з відгуків, ресторан знаходиться на набережній.

Дорогий делікатес поплив. Чоловік туристки зняв на телефон повернення ракоподібного до природного середовища проживання.

“Спочатку я подумав, що вона жартує, – сказав співвласник ресторану Антоніо Фасоліно, свідком незвичайної події, – але гостя була щаслива, тому що змогла виконати своє бажання, і ми пораділи разом з нею”. Здивувалися вчинку жінки та інші відвідувачі закладу.

Ресторан Gente di Mare має гарні відгуки відвідувачів в агрегаторах та пошукових системах. Зокрема, TripAdvisor відзначив його як №131 із 301 закладу громадського харчування в Олбії.

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