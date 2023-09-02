Турист вкрав з пляжу 41 кг гальки та був заарештований

Іноземний турист потрапив до рук поліції після спроби вивезти з пляжу Лампіану на острові Сардинія в Італії 41 кг гальки. Про те, навіщо йому потрібна така кількість матеріалу, уточнило видання Travel Tomorrow.

Французького браконьєра зловили під час посадки туриста на пором у Ніцці з Порто-Торреса, розташованого на північному заході туристичного острова. Турист виправдовував свій вчинок бажанням взяти із собою сувенір, проте правоохоронці вважали, що вивезений обсяг із лишком перевищує сувенірні.

Уточнювалося, що митна поліція виявила гальку у багажнику його автомобіля та заарештувала чоловіка за крадіжку. Тепер йому загрожує штраф у розмірі до 3000 євро. Поліція повернула гальку на узбережжі.

Нагадаємо, згідно з місцевим законодавством, з острова Сардинія суворо заборонено вивозити пісок, гальку, черепашки та каміння із пляжів. Усіх порушників зобов’язують сплачувати штрафи і навіть можуть ув’язнити. Такий закон діє з 2017 року.

Справа в тому, що сардинські пляжі – це не лише туристична пам’ятка, а й важливий елемент екосистеми острова. Місцевий учений-еколог П’єрлуїджі Кокко після аналогічного інциденту у 2019 році попередив про можливі наслідки таких дій: «Пляжі є однією з найвизначніших пам’яток Сардинії. Існують дві загрози: одна пов’язана з ерозією, яка частково природна, а частково спричинена підвищенням рівня моря через зміну клімату; друга – крадіжка піску туристами. Лише невелика частина відпочиваючих намагається вивести такі обсяги, і якщо помножити їх на загальну кількість відвідувачів острова, це може серйозно загрожувати скороченню пляжів – головною причиною, через яку туристів приваблює острів Сардинія».

Зазначимо, тоді, 2019 року, пара мандрівників намагалася вивести з острова 14 пластикових пляшок, наповнених піском. Його загальний обсяг становив 40 кг. За словами затриманих, сардинський пісок був потрібний їм, щоб заповнити свій акваріум.

І тоді, і сьогодні екологічні організації б’ють на сполох з приводу незаконного збуту сардинського піску, який знаходить попит на онлайн-ринках. У 2021 році організація «Сардинія пограбована» підрахувала, що лише з січня до середини серпня було вкрадено 6 тонн піску з острівного узбережжя.