Три місяці свободи: у цьому селі на Сардинії жити та працювати віддалено можна абсолютно безкоштовно

Хочете працювати з дому в мальовничій місцевості, яка не поступається красою шпалерам з вашого ноутбука? Завдяки новій ініціативі, реалізованій на Сардинії, ви можете три місяці безкоштовно жити під теракотовими дахами в оточенні пагорбів.

Першим віддаленим працівником, який скористався цією пропозицією, стала Кларисса Партіс, 39-річна дизайнерка програмного забезпечення з Лос-Анджелеса.

Прагнучи втекти від натовпу та працювати в автономному режимі, вона вилетіла зі США і минулого тижня приземлилася на острові, влаштувавши свій новий будинок у крихітному селі Оллолай. „Я відчула, що мені потрібно змінити місце проживання“, – пояснює вона.

„Не туристичне, – наполягає Партіс. – А оточене природою, свіжим повітрям, горами, прекрасними пляжами, де я могла б знайти більше умиротворення, спокою та вести повільніший спосіб життя“.

Це те, чого прагнуть багато працівників з часів пандемії COVID-19, і готелі та туристичні пакети, орієнтовані на цифрових кочівників, поспішають задовольнити попит.

Оллолай, розташований у центральній частині Сардинії, знаходиться далеко від популярного і часто переповненого узбережжя країни. Це своєрідна капсула часу, в якій досі дуже яскраво проявляється культурна спадщина країни. Це знаходить свій відбиток у способі життя, який тут можна зустріти.

„Я люблю ходити на фермерський ринок за свіжими продуктами, наприклад, трюфелями, готувати пасту та ньоккі з песто, – каже Партис. – Їжа тут просто приголомшлива“.

Чому Оллолай пропонує цифровим кочівникам безкоштовне проживання?

Незважаючи на те, що Оллолай прекрасний за будь-якими туристичними мірками, його населення скорочується. За останні 100 років воно скоротилося з 2250 до 1300 осіб. Із цією проблемою Італія бореться вже багато років, і вона вважається надзвичайною ситуацією національного масштабу: у 2022 році було зафіксовано рекордно низький приріст населення.

З того часу країна намагається залучити туристів – як короткострокових, і довгострокових. Ініціатива „Купи дім за 1 євро“ приваблює мешканців з усього світу. Оллолай взяв у ній участь, сподіваючись, що іноземці вкладуть кошти на реконструкцію його старого району.

„Це був великий успіх – багато іноземців купили та відреставрували десятки занедбаних будинків“, – розповів CNBC мер міста Франческо Колумбу.

Тепер Колумбу вкладає свої гроші у справу. У рамках програми „Робота в Оллолай“ планується перетворити село на центр цифрового кочівництва, на реалізацію якого виділено 20 тисяч євро інвестицій. Протягом наступних двох років село прийматиме віддалених працівників по одному терміном до трьох місяців (граничний термін для неєвропейців, які приїжджають без візи). Охочі стати цифровими кочівниками мають подати заявку через Інтернет до кінця грудня.

Якими є умови проживання для цифрових кочівників на Сардинії?

Якщо знайомство з місцевим життям видається вам привабливим, то Оллолай – чудове місце для цього. Працівники, які бажають зупинитися тут, потрапляють до будинків, які раніше займали фермери та пастухи, які спали на підлозі разом зі своїми тваринами. Тепер у них є офіс та високошвидкісний Інтернет.

„Місцеві жителі такі теплі та гостинні, – каже Партис. – І це не тому, що вони хочуть вам щось продати як у туристичних місцях“.

Муніципалітет оплачує кочівникам оренду, комунальні послуги, рахунки та податки на обслуговування, але не транспорт.

Не зовсім безкоштовне проживання

Є й невелика проблема, якщо її можна так назвати. “Це не безкоштовний відпочинок”, – каже Вероніка Матта, керівник місцевої культурної асоціації Sa Mata.

„Працівники повинні мати підтверджений досвід роботи як цифрового кочівника та залишити після себе конкретну роботу – чи то конференція, есе, дослідницька робота чи документальний фільм“.

Вона наголосила, що „запрошуються професійні віддалені працівники з усіх областей: технології, ЗМІ, фінанси, нерухомість, архітектура, а також художники, письменники, музиканти, науковці та викладачі“.

Запрошуються всі бажаючі, якщо тільки вони відкриті для взаємної угоди та згодні залишити по собі „поштовх знань“, що збагачує культуру села.