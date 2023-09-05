Турист намагався вивезти з пляжу Сардинії понад 40 кг каменів

Французький турист був заарештований під час посадки на борт порома, що прямував з острова Сардинія до Ніцци. Поліція виявила у багажі туриста 41 кілограм каміння та гальки, вкрадених з місцевого пляжу.

Як з’ясували правоохоронці, француз вивіз каміння із пляжу Лампіану у місті Сассарі. Він планував провезти вантаж у багажнику автомобіля та купив квиток на пором із Порто-Торрес до Ніцци, але нарвався на перевірку в порту. Поліція вилучила каміння та відвезла їх назад на пляж. Туриста заарештували, тепер йому загрожує штраф до 3000 євро.

Вивезення щебеню, каміння, піску або черепашок із пляжів Сардинії заборонено законом. Покарання – штраф від 500 до 3000 євро або ув’язнення. Цей закон діє на Сардинії з 2017 року, оскільки багато людей не просто беруть унікальний сардинський пісок як сувенір, а перепродують його.

Винесення піску та каміння з пляжу може призвести до екологічних проблем та більш швидкої ерозії берегової лінії. “Нечисленні туристи, які відвідують Сардинію, щодня відносять із пляжів 40 кг піску. У довгостроковій перспективі така активність може призвести до скорочення кількості пляжів, які досі залучали туристів на острів”, – пояснив місцевий еколог П’єрлуїджі Кокко.

Періодично поліція Сардинії затримує туристів, у багажі яких виявляється пісок або каміння з місцевих пляжів. Так, у 2019 році у туристів, які, за даними місцевої поліції, хотіли наповнити свій акваріум сардинським піском, конфіскували 14 пластикових пляшок із 40 кг піску.

Незважаючи на всі закони та штрафи, попит на сардинський пісок на онлайн-ринку, як і раніше, дуже високий.