Відпочинок в Італії може стати дешевшим через обмеження цін на деякі авіаквитки

Італійський уряд заявив, що обмежуватиме ціни на авіарейси на два найпопулярніші курортні острови країни – Сардинію та Сицилію.

Як пише The Sun, обмеження діятимуть у пікові літні місяці та на свята, коли в ці регіони перебуває найбільше туристів. Відповідно, шалений попит збуджує ціни на авіаквитки “до небес”.

Зазначається, що недавнє дослідження італійської газети Corriere della Sera показало: ціни на авіаквитки на ці острови з материкової Італії в пік туристичного сезону влітку можуть бути на 830% вищими, ніж у середньому в іншу пору року.

Крім того, також ціни різко здіймалися і в період різдвяних свят. Так, вартість квитка в один кінець з Риму до Палермо тоді становила 511 євро за годинний переліт, що дорожче, ніж переліт з Риму до Нью-Йорка.

Після цього уряд Італії ухвалив новий закон, який забороняє продавати протягом літа авіаквитки на внутрішні рейси на Сицилію і Сардинію за цінами більш ніж на 200% вищими за звичайні.

Також нове законодавство забороняє різкі стрибки цін під час будь-яких надзвичайних ситуацій у країні.

Таким чином, відзначає видання, відпочинок в Італії може стати набагато дешевшим через обмеження динамічного ціноутворення.

“Ми втрутилися, видавши указ, що захищає ринок та споживачів. Держава має втручатися, коли до громадян застосовуються заходи, які не відповідають ринковим правилам, але суперечать їхнім правам та не захищають їх”, – прокоментував рішення міністр промисловості Італії Адольфо Урсо.

Разом з тим, представники ірландського лоукостера Ryanair, який виконує величезну кількість рейсів до Італії, розкритикували новий закон, назвавши його “безглуздим та незаконним”.

Генеральний директор авіакомпанії Едді Вілсон закликав скасувати його, додавши: “Якщо цього не станеться, це вплине на здатність Ryanair працювати в Італії”.

Як раніше повідомляв DIP, супердешеві авіарейси опинилися під загрозою через новий екологічний податок у ЄС. Вже з 2024 року для авіакомпаній у Європі поетапно почнуть запроваджувати плату за дозвіл на викиди вуглекислого газу, подробиці читайте тут.

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