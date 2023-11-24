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ІталіяТуризм

У квітні перше місто у світі почне продавати туристам вхідні квитки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
У квітні перше місто у світі почне продавати туристам квитки на право входу в межі міста

З квітня 2024 року перше місто у світі офіційно почне продавати туристам квитки на право входу до межі міста. Це, звичайно, Венеція, яка вже кілька років анонсує запровадження плати за відвідування з одноденних туристів, розпочавши ще за «доковідних» часів. І ось час початку випробування системи оголошено: це буде квітень 2024 року. Рішення, як пишуть в італійських ЗМІ, спрямоване на обмеження надмірної густини туристів. Венеція стане першим містом у світі, яке видаватиме відвідувачам «вхідні квитки».

Ціна також названа: на час тестового етапу з туристів стягуватимуть 5 євро, далі ціни зростатимуть. Мер Венеції Луїджі Бругнаро заявив, що тим, хто приїде до міста навесні 2024 року, знадобиться своєрідний «вхідний квиток». При цьому мешканців регіону та студентів буде звільнено від «вхідного квитка». Раніше за винятком передбачалося внести ще й довгострокових туристів, які зупиняються у Венеції на кілька днів. На цей раз це не уточнюється.

«Ми маємо вжити заходів, щоб зменшити перевантаженість, яка виникає в деякі періоди в історичному центрі. Це експеримент; його економічна віддача буде нижчою, ніж його вартість. Ця практика спрямована на те, щоби тримати рівень заповнюваності міста під контролем», – заявив мер Венеції. Також він додав, що місто ніколи не буде закрите для відвідувачів».

Також туристам додали такі подробиці: пробний період, який розпочнеться у квітні 2024 року, діятиме лише у вихідні та триватиме загалом 29 днів. Плату за вхід з туристів стягуватимуть з 8.30 до 16.00 протягом дня.

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