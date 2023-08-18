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Туристам почали забороняти проносити на пляжі їжу: платіть гроші або забирайтеся геть

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Туристам почали забороняти проносити на пляжі їжу: платіть гроші або забирайтеся геть

Скандал розгортається у курортному італійському регіоні Апулія. Туристам почали забороняти проносити на пляжі їжу, причому деякі любителі пікніків поскаржилися на прямі погрози. Від туристів вимагають: «Платіть гроші або забирайтеся геть».

Як пояснює видання La Repubblica, в Італії йдеться про приватні пляжі. При цьому в країні багато пляжів знаходяться у власності готелів, барів і ресторанів. У результаті власники не лише стягують із туристів плату за оренду парасольок та шезлонгів, а й намагаються «вичавити» з них і додаткові гроші за їжу.

Деякі в прагненні спонукати туристів витрачати гроші у власних пляжних барах дійшли до краю. Як мінімум три сім’ї поскаржилися, що на відомому пляжі в Торрі Лапілло вони «були залякані персоналом приватного пляжу» після того, як спробували поїсти свою їжу.

“Нем недвозначно натякнули”, – повідомили туристи виданню. При цьому постраждалими були троє родин з дітьми, але цього нікого не зупинило. «Коли ми досягли Іонічної пристані та відкрили сумки з їжею, до нас підійшли та погрожували», – поскаржилися вони.

Звідки були туристи — не уточнюється, але навіть місцеве населення вже «розлючене» від цін пляжів і такої політики, заявив Даріо Дуссо. «Вони не мають права вводити такі заборони. Вони не мають повноважень. Цього сезону вже пізно, тому що з нашою бюрократією ми не встигнемо вчасно втрутитися, але наступного сезону ми маємо намір боротися та просвітлювати туристів у їхніх правах. Ніхто не має права заборонити купальникам доступ до державної власності зі своєю їжею».

Поки що туристів попереджають, що правила щодо їжі та напоїв, які відпочиваючі можуть принести на італійські пляжі, різняться залежно від кожного пляжу. Тому для збереження своїх нервів бажано ознайомитися з ними перед поїздкою.

Тим, кому важливим є здоровий спосіб життя, рекомендуємо прочитати: «Встановлено необхідну кількість кроків на день, щоб запобігти передчасній смерті».

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