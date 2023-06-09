Італійська Флоренція заборонила короткострокове проживання туристів

Італійська Флоренція оголосила про заборону нової короткострокової приватної оренди житла для туристів, наприклад, через Airbnb, в історичному центрі міста.

Як пише The Independent, таким чином місцева влада хоче зробити житло більш доступним для постійних жителів міста.

Як один із найпопулярніших туристичних напрямків в Італії, Флоренція зіткнулася з тим, що її житловий фонд виснажується за рахунок короткострокової оренди (менше 30 днів). При цьому прогнозовано таке житло туристам пропонують в історичному центрі за досить високими цінами, таким чином позбавляючи мешканців міста можливості отримати гарне житло за доступними цінами.

Усього у Флоренції є близько 11 тисяч об’єктів нерухомості, які здаються в короткострокову оренду. При цьому понад 70% приватної власності, що здається в короткострокову оренду, в місті перебувають у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

При цьому влада міста наголошує, що заборона не торкнеться вже зареєстрованих 8 тисяч об’єктів у центрі міста – вона пошириться лише на тих, хто захоче виставити своє житло під короткострокову оренду вперше.

Натомість влада планує запропонувати податкові пільги власникам житла, які складатимуть свою власність у довгострокову оренду.

Як повідомляв DIP, раніше Флоренція потрапила до топ-5 міст Європи з найдорожчими готелями у 2023 році. Ніч у тризірковому готелі станом на червень коштуватиме тут у середньому 250 доларів.