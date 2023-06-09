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ІталіяТуризм

Італійська Флоренція заборонила короткострокове проживання туристів

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Флоренція заборонила туристам вечірні прогулянки

Італійська Флоренція оголосила про заборону нової короткострокової приватної оренди житла для туристів, наприклад, через Airbnb, в історичному центрі міста.

Як пише The Independent, таким чином місцева влада хоче зробити житло більш доступним для постійних жителів міста.

Як один із найпопулярніших туристичних напрямків в Італії, Флоренція зіткнулася з тим, що її житловий фонд виснажується за рахунок короткострокової оренди (менше 30 днів). При цьому прогнозовано таке житло туристам пропонують в історичному центрі за досить високими цінами, таким чином позбавляючи мешканців міста можливості отримати гарне житло за доступними цінами.

Усього у Флоренції є близько 11 тисяч об’єктів нерухомості, які здаються в короткострокову оренду. При цьому понад 70% приватної власності, що здається в короткострокову оренду, в місті перебувають у списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

При цьому влада міста наголошує, що заборона не торкнеться вже зареєстрованих 8 тисяч об’єктів у центрі міста – вона пошириться лише на тих, хто захоче виставити своє житло під короткострокову оренду вперше.

Натомість влада планує запропонувати податкові пільги власникам житла, які складатимуть свою власність у довгострокову оренду.

Як повідомляв DIP, раніше Флоренція потрапила до топ-5 міст Європи з найдорожчими готелями у 2023 році. Ніч у тризірковому готелі станом на червень коштуватиме тут у середньому 250 доларів.

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