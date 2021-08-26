Італійська авіакомпанія Alitalia закривається, рейси припиняються

Італійська авіакомпанія Alitalia оголосила, що з 15 жовтня припиняє всі свої польоти, і компанія закривається.

Той, хто придбав квитки на більш пізню дату, може отримати свої гроші або забронювати більш ранній рейс.

На зміну перевізнику прийде державна компанія ITA (Italia Trasporto Aereo), яка розпочне продаж квитків сьогодні, 26 серпня, і буде виконувати рейси з 15 жовтня.

52 літака Alitalia, слоти в аеропортах та інше майно передано ITA.

Зарезервовані і куплені квитки на Alitalia не поширюються на ITA, у якій ще немає працюючого веб-сайту для продажу власних квитків.

Alitalia заявляє, що зв’яжеться з кожним зі своїх клієнтів безпосередньо і надасть інструкції щодо подальших дій. Обмін квитків безкоштовний і дійсний тільки в тому ж напрямку до 15 жовтня. Також можливо змінити пункт призначення квитка або полетіти в одне і те ж місце, але з стикуванням з різними аеропортами. Однак це вимагає додаткових витрат, і якщо новий маршрут дешевше, компенсація не передбачена. Вони також не можуть змінюватися на міжнародному рівні з національними рейсами і навпаки.

У квітні і травні в різних містах Італії пройшли акції протесту проти планів закриття компанії, яка була визнана банкрутом у 2017 році. Потім до невдоволення приєдналися не лише робітники, а й праві демонстранти, і почалися зіткнення з поліцією.