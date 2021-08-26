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Итальянская авиакомпания Alitalia закрывается, рейсы прекращаются

З 15 жовтня припиняє всі свої польоти.

Глеб Парфененко
Итальянская авиакомпания Alitalia закрывается, рейсы прекращаются
BGNES

Итальянская авиакомпания Alitalia объявила, что с 15 октября прекращает все свои полеты, и компания закрывается.

Тот, кто приобрел билеты на более позднюю дату, может получить свои деньги обратно или забронировать более ранний рейс.

На смену перевозчику придется государственная компания ITA (Italia Trasporto Aereo), которая начнет продажи билетов сегодня, 26 августа, и будет выполнять рейсы с 15 октября.

52 самолета Alitalia, слоты в аэропортах и ​​другое имущество передано ITA.

Зарезервированы и купленные билеты на Alitalia не распространяются на ITA, в которой ещё нет работающего сайта для продажи собственных билетов.

Alitalia заявляет, что свяжется с каждым из своих клиентов непосредственно и предоставит инструкции относительно дальнейших действий. Обмен билетов бесплатный и действителен только в том же направлении до 15 октября. Также возможно изменить пункт назначения билета или улететь в одно и то же место, но стыковкой с различными аэропортами. Однако это требует дополнительных затрат, и если новый маршрут дешевле, компенсация не предусмотрена. Они также не могут изменяться на международном уровне с национальными рейсами и наоборот.

В апреле и мае в разных городах Италии прошли акции протеста против планов закрытия компании, которая была признана банкротом в 2017 году. Затем к недовольству присоединились не только рабочие, но и праве демонстранты, и начались столкновения с полицией.

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