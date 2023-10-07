Гід Мішлен: названі найбюджетніші ресторани світу

Нове дослідження виявило найкращі міста та країни, де можна недорого поїсти у ресторанах із зірками Мішлен. Докладніше передає DailyMail.

Компанія John Lewis Finance проаналізувала 16 000 ресторанів із гіда Мішлен та виявила заклади, де відвідувачі можуть замовити повноцінний обід у середньому менш ніж за 35 євро.

До путівника були включені не тільки ресторани, відзначені зіркою Мішлен, але й ті, що були удостоєні інших престижних нагород, таких як Green Star та Bib Gourmand.

У рейтингу міст з бюджетними ресторанами Мішлен лідирують Токіо та Сеул: у кожному з них є десятки закладів із гарним співвідношенням ціни та якості. Щодо країн, дослідження оголосило явним переможцем Італію.

Топ-10 країн із найдешевшими ресторанами із зірками Мішлен виглядає так:

Італія (230 ресторанів).

Японія (177 ресторанів).

Сінгапур (150 ресторанів).

Франція (140 ресторанів).

Таїланд (125 ресторанів).

Іспанія (118 ресторанів).

Тайвань (113 ресторанів).

США (80 ресторанів).

Німеччина (68 ресторанів).

Китай (66 ресторанів).

Список міст із найдешевшими ресторанами із зірками Мішлен виглядає так:

Токіо, Японія (77 ресторанів).

Сеул, Південна Корея (59 ресторанів).

Осака, Японія (46 ресторанів).

Бангкок, Таїланд (43 ресторани).

Кіото, Японія (40 ресторанів) та Тайбей, Тайвань (40 ресторанів).

Тайнань, Тайвань (35 ресторанів).

Гуанчжоу, Китай (24 ресторани).

Джорджтаун, Малайзія (23 ресторани).

Тайчжун, Тайвань (22 ресторани).