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В Іспанії очікується аномальна для квітня спека

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
В Іспанії очікується аномальна для квітня спека

Як повідомляє інформагентство EFE, в Іспанії цього тижня встановиться аномальна для квітня спека.

За даними місцевих метеорологів, у багатьох містах країни найближчими днями очікується температура повітря вище +30 °C: наприклад, у Севільї буде до +40 °С, у Сарагосі – до +35 °С, а в Мадриді – до +33 °С. Прогнозується навіть температурний рекорд для весни за останні 43 роки метеоспостережень.

Синоптики уточнюють, що повітряні маси, що несуть із собою аномальну спеку, йдуть до Іспанії з північної Африки. Аномальні температури протримаються в Іспанії щонайменше до кінця тижня.

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