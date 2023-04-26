В Іспанії очікується аномальна для квітня спека

Як повідомляє інформагентство EFE, в Іспанії цього тижня встановиться аномальна для квітня спека.

За даними місцевих метеорологів, у багатьох містах країни найближчими днями очікується температура повітря вище +30 °C: наприклад, у Севільї буде до +40 °С, у Сарагосі – до +35 °С, а в Мадриді – до +33 °С. Прогнозується навіть температурний рекорд для весни за останні 43 роки метеоспостережень.

Синоптики уточнюють, що повітряні маси, що несуть із собою аномальну спеку, йдуть до Іспанії з північної Африки. Аномальні температури протримаються в Іспанії щонайменше до кінця тижня.