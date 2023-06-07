Усім сидіти в готелях, двері і вікна закрити: в Іспанії туристів попередили про ураган що насувається

Попередження про ураган, що насувається, і рекомендації сидіти в готелях і будинках із зачиненими дверима і вікнами випустило для туристів і місцевих жителів Головне управління цивільного захисту та надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ Іспанії. У найближчі кілька днів найпопулярніші курорти Канарських островів захопить потужний ураган.

Йдеться про штормові вітри із середньою швидкістю 70 км/год, але в Ла-Пальма і Тенеріфе — понад 90 км/год. Крім того, цього тижня на острови обрушаться сильні зливи. Ситуація потребує обережності людей, попередило відомство. Жителям і туристам наполегливо рекомендується закрити двері та вікна у своїх будинках та готельних номерах, триматися подалі від дерев, стін та споруд, що будуються, щоб уникнути можливих інцидентів, які можуть становити загрозу для їхнього життя.

Міністерство звернулося до людей, нагадавши їм про ризики, пов’язані з неспокійним морем під час штормів: «Пам’ятайте, що під час штормів море набуває незвичайних умов і може затягнути вас, якщо ви опинитеся поблизу. Не наражайте своє життя на ризик, щоб сфотографувати сильні хвилі».

Прогнозується, що штормова активність розпочнеться у вівторок-середу у вигляді гроз. Очікується, що півострів і Балеарські острови постраждають меншою мірою в порівнянні з Канарськими островами. У світлі майбутніх погодних умов туристам варто відмовитися від поїздок автомобілем у зазначені дні. Однак якщо поїздка неминуча, слід виявляти крайню обережність та уникати зупинок у районах, де може накопичуватися велика кількість води.

Екстремальна погода для Канар та статистика відпочиваючих

Сильні дощі та вітри є рідкістю для цієї частини Європи, особливо у червні, оскільки на Канарських островах зазвичай переважає сонячна погода протягом 9-10 годин на добу. Метеоролог Хесус Гонсалес Алеман зазначив, що такі шторми у червні на островах є незвичайним явищем і більшою мірою характерні для зимових місяців.

Нагадаємо, що Канарські острови залишаються третім найпопулярнішим туристичним напрямком після Каталонії, де у квітні побували 1.5 мільйона туристів, та Балеарських островів, які відвідали 1.2 мільйони відпочиваючих за той же період.

Що стосується даних про відвідування Канарських острів, то минулого року у червні вони прийняли понад 1.1 млн відпочиваючих, що на 21.408 менше, ніж у червні доковідного 2019 року. Проте загальна кількість людей, які приїхали туди відпочити, за перші шість місяців 2022 року становила 6.6 млн. осіб, що на 11,3% більше, ніж у докоподібному 2019 році.

За перші чотири місяці поточного року на острови відвідало майже 4.9 млн туристів — це на 23.5% більше, ніж за аналогічний період 2022 року. Лише у квітні 2023 року Канарські острови відвідали 1.2 млн туристів, що у річному обчисленні на 4.5% більше, ніж у попередньому році.

Довідка: Канарський архіпелаг складається з наступних островів: