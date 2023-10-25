У центр Барселони перестали пускати круїзні лайнери

З 22 жовтня всі судна мають швартуватися біля причалу Moll Adossat, розташованого на південь від центру міста. Це означає, що тепер туристам доведеться дістатися центральних вулиць міста на автобусі; поїздка триватиме близько 30 хвилин.

До цього лайнери користувалися пірсом Світового торговельного центру, що знаходиться в кварталі від Рамбли, знаменитої пішохідної вулиці Барселони. Тепер територію пірсу перетворять на суспільний простір.

За допомогою заборони мерія розраховує боротися із надмірним потоком туристів, які залишають сміття, шумлять та погіршують життя барселонців.

Барселона – найбільший круїзний порт Європи. За офіційними даними, у 2022 році через нього пройшло понад 2,3 мільйона пасажирів, при цьому населення міста становить трохи більше ніж 1,6 мільйона осіб.

З надмірними потоками туристів борються інші європейські міста. Наприклад, круїзні лайнери вже не запливають до центру Венеції та Амстердама.