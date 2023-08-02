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У Європі набирає популярності церковний туризм

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
У Європі набирає популярності церковний туризм

Масовий наплив туристів у європейські церкви став нормою у поточному туристичному сезоні відпусток. Їх цікавить не релігія та обряди, а винятково вишукана архітектура святинь. Як повідомив портал Times Free Press, міста по всій Європі тепер борються за баланс між увагою, яку потрібно приділяти вірянинам і турпотоком, що збільшується.

Яскравим прикладом є Барселона, розташована на узбережжі Іспанії. Цього року місцеві церкви реєструють рекордну кількість туристів – показники перевищили навіть допандемійні показники. Тенденція також торкнулася інших міст Південної Європи, де мільйони туристів прагнуть відвідати знакові релігійні об’єкти.

Церкви нікого, звичайно, не проганяють, а вживають заходів, щоб упоратися з величезним потоком відвідувачів. Однією з найпопулярніших стратегій став поділ вірян і туристів — кожна група розлучена по різних місцях усередині храмів. Уточнювалося, що деякі церкви проводять служби в окремих залах та тимчасово обмежують відвідування під час богослужінь. У Ватикані, наприклад, було відкрито окремий вхід для охочих відвідати месу або помолитися, щоб забезпечити плавний потік туристів та вірян. Прес-секретар базиліки Роберта Леоне пояснила, що такі заходи було введено, щоб не відлякувати вірян з огляду на те, що довгі черги на вхід можуть позначитися на спокої та атмосфері храмів.

Незважаючи на заходи, які вживають церкви, обговорення цієї проблеми викликає неоднозначні думки. Наприклад, професор Університету Бригама Янга Деніел Олсен зазначив, що баланс між релігійним досвідом та туризмом є складним завданням. Усі бажають зберегти атмосферу молитви та споглядання, проте необхідно впоратися з потоком мандрівників. Проте церкви продовжують залишатися одним із ключових туристичних напрямків, залучаючи щороку близько 330 млн відвідувачів у всьому світі.

Дедалі більше мандрівників відвідує як релігійні місця для духовного досвіду, а й бачити архітектури. Церкви прагнуть задовольнити інтереси обох категорій відвідувачів, зберігаючи свою унікальність та значущість як культурної та духовної спадщини. При цьому є неприємний момент, вважають служителі церков. Наприклад, настоятель кафедрального собору Сантьяго-де-Компостела Хосе Фернандес Лаго звернув увагу на підвищений інтерес туристів до храму. При цьому він нарік, що «деякі люди приходять до собору і не розуміють, що вони перебувають у церкві». Схоже, без втручання влади та поширення інформації про те, як поводитись у релігійних закладах не обійдеться.

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