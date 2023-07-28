Туристів попередили: Небезпечні акули дісталися узбережжя Іспанії та Франції

Як повідомляє The Mirror, останнім часом туристи часто спостерігають акул біля узбережжя Іспанії та Франції.

Так, на північному сході Каталонії туристи, що купалися в морі на пляжі Порт-де-ла-Сельва недалеко від берега, помітили двох акул. Відпочивальники попередили рятувальників.

Раніше поряд з пляжем у Ле-Баркарес на півдні Франції було помічено двометрову акулу. Рятувальники тимчасово заборонили відпочивальникам купатися. Вони досліджували акваторію та виявили синю акулу, яка не вважається небезпечною.

Вчені заявили, що зазвичай сині акули не нападають на людей і рідко наближаються до берега, але через зміну клімату вони все частіше опиняються в нехарактерних для себе місцях.