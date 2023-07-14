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СШАТуризм

На Галапагоських островах акула напала на медсестру та вкусила її за ногу

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський

Напад стався, коли 42-річна Делайя Іріарте, громадянка США родом з Мексики, займалася в Тихому океані снорклінгом (вид підводного плавання). В результаті жінка отримала серйозні травми ноги та втратила багато крові.

“Це було схоже на удар, тож я спочатку не зрозуміла, що це було. Коли я обернулася, то побачила у воді кров. Я знала, що це за рана, я бачила, що вона глибока, і я знала, що втрачу багато крові “, – розповіла уродженка Мексики місцевим ЗМІ.

На опублікованих виданням несамовитих кадрах видно, як жінку забирають з човна із замотаною тканиною ногою. Потім постраждалу на військовому гелікоптері доправили до місцевої лікарні, де їй зробили операцію.

“Вона стабільна, вона свідома, вона не втратила ногу”, – сказав доктор Ренато Пачеко місцевим ЗМІ.

На Галапагоських островах акула напала на медсестру та вкусила її за ногу

Жінка додала, що всього їй зробили п’ять операцій та наклали на ногу понад 100 швів. Вона також розповіла, що після нападу в неї оніміла нога.

“Я припускаю, що через те, що це сталося так швидко, що мій мозок не встиг зареєструвати біль”, – згадує укушена.

Зараз одинока мати веде переговори з консульством США про те, щоб повернутися з еквадорської лікарні додому до своєї 15-річної доньки.

“Я розумію, що це буде довгий процес, але мені просто пощастило, що я все ще жива”, – розповіла Іріарте.

За словами лікарів, вона знову зможе ходити, але попереду довгий шлях відновлення та, ймовірно, ще кілька операцій.

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