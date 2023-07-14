На Галапагоських островах акула напала на медсестру та вкусила її за ногу

Напад стався, коли 42-річна Делайя Іріарте, громадянка США родом з Мексики, займалася в Тихому океані снорклінгом (вид підводного плавання). В результаті жінка отримала серйозні травми ноги та втратила багато крові.

“Це було схоже на удар, тож я спочатку не зрозуміла, що це було. Коли я обернулася, то побачила у воді кров. Я знала, що це за рана, я бачила, що вона глибока, і я знала, що втрачу багато крові “, – розповіла уродженка Мексики місцевим ЗМІ.

На опублікованих виданням несамовитих кадрах видно, як жінку забирають з човна із замотаною тканиною ногою. Потім постраждалу на військовому гелікоптері доправили до місцевої лікарні, де їй зробили операцію.

“Вона стабільна, вона свідома, вона не втратила ногу”, – сказав доктор Ренато Пачеко місцевим ЗМІ.

Жінка додала, що всього їй зробили п’ять операцій та наклали на ногу понад 100 швів. Вона також розповіла, що після нападу в неї оніміла нога.

“Я припускаю, що через те, що це сталося так швидко, що мій мозок не встиг зареєструвати біль”, – згадує укушена.

Зараз одинока мати веде переговори з консульством США про те, щоб повернутися з еквадорської лікарні додому до своєї 15-річної доньки.

“Я розумію, що це буде довгий процес, але мені просто пощастило, що я все ще жива”, – розповіла Іріарте.

За словами лікарів, вона знову зможе ходити, але попереду довгий шлях відновлення та, ймовірно, ще кілька операцій.