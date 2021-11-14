Туристів звинуватили у брудних та непристойних діях у піщаних дюнах 

Пляжі та природні заповідники поступово руйнуються – і в цьому винні туристи, які займаються непристойними справами та публічним сексом у тому числі. У зв’язку з цим захисники забили на сполох: іспанський заповідник Маспаломас, відомий своїми дикими піщаними дюнами і має особливий статус, що охороняється, став місцем для паломництва для здійснення «брудних» справ відпочиваючими, і поступово вмирає. Подробиці з’явилися у журналі «Екологія довкілля».

Дюни Маспаломаса, пісок для якого вітром приносить прямо з Сахари, охороняються законом з 1982 року, є однією з останніх систем рухливих дюн, що залишилися в Європі і місцем відпочинку для птахів, що мігрують між Африкою і Європою. Але зараз це стало місцем для втs[ туристів, які хочуть розважитися.

У новій статті під назвою «Пісок, сонце, море та секс з незнайомцями – в оригінальній версії Sand, Sun, Sea and Sex with Strangers – 5S автори приділили увагу довкіллю іспанського пляжу – популярного проміжного пункту призначення круїзних лайнерів.

Вчені встановили 298 «інтимних місць» на узбережжі, розташованих на пляжі загальною площею понад два квадратні кілометри, в основному серед «суворої та густої рослинності» та піщаних дюн. Вони вивчали їх упродовж травня 2018 року під час місцевого гей-параду. Як з’ясувалося, життєдіяльність курортників безпосередньо вплинула не лише на піщані дюни, а й на вісім видів автохтонних рослин, три з яких є ендеміками.

Секс-гніздування туристів у дюнах

Туристи займаються сексом на рослинності, витоптують її, змішують рослини та пісок, будують свої «гнізда» і навіть обгороджують їх, а дюни завалюють сміттям, у тому числі недопалками, презервативами, туалетним папером, серветками та банками. Вони також використовують пісок як туалети: дослідники знайшли «місця сечовипускання та дефекації».

Дослідники наголосили, що чим самотніше було місце для сексу, тим довше воно використовувалося і тим більше сміття в ньому було. Навіть у «забороненій зоні» дюн, повністю закритих для відвідування та доступ до яких обмежений, було виявлено 56 «туристичних гніздуваннь».

За даними дослідження, всі ці варварські дії зрештою стануть причиною загибелі заповідника. Так, вже гинуть гігантські ящірки Гран-Канарії – популярне видовище на Канарських островах – вони «померли після того, як їли презервативи, залишені шукачами задоволень», – написав Патрік Хеспа, один із авторів доповіді, у статті для The Conversation.

Гран-Канарія, яка приймає до 14 мільйонів відпочиваючих на рік, є відповідним туристичним напрямом, зокрема для геїв із США, Великобританії та Німеччини. Проте, як стверджують дослідники, брудними справами у заповіднику займаються не тільки представники нетрадиційної сексуальної орієнтації. До речі, аеропорт популярного туристичного острова не може впоратися з колосальним турпотоком, який ринув на острів після зняття заборон. Подробиці в матеріалі “Це знущання, ми тут як оселедці у бочці: в аеропорту популярного курорту почався хаос”.

Автори матеріалу нагадали, що прибережні дюнні системи є важливою частиною морського ландшафту, але вони необачно використовувалися для залучення туристів по всьому світу. Через війну ці події спричинили руйнівних наслідків. «Деградація у багатьох випадках була прямим наслідком розвитку туризму», – йшлося у документі.

Як пояснив Хесп у своїй окремій статті: «Ми не закликаємо до припинення публічного сексу, але ми дійсно хочемо, щоб люди усвідомлювали шкоду, яку вони можуть завдати». Коли одна пара займається сексом на пляжі – це одне, але якщо сотні туристів роблять це в одній і тій же місцевості день у день, – це завдає шкоди дюнам не менше, ніж їзда бездоріжжям.