Туреччина, Таїланд та Італія: Де вводять нові туристичні податки у 2023 році

У багатьох країнах про пандемію вже зовсім забули. А до старих проблем, навпаки, повернулися: знову треба думати, як впоратися з овертуризмом, знизити викиди до нуля, знайти гроші на нові тревел-проекти та зробити міста стійкішими. Держави мають спосіб вирішувати такі питання – запроваджувати нові туристичні податки. 34travel розповів, де мандрівникам доведеться платити цього року, за що, коли та скільки.

Туреччина

Новий податок для туристів – на проживання – у Туреччині запровадили з 1 січня. Платити його потрібно всім, хто зупиняється в готелях, туристичних селах, кемпінгах та інших об’єктах розміщення, окрім учнів та представників дипломатичних місій та міжнародних організацій.

Додають податок відразу у вартість броні: 2 відсотки від загальної суми (незалежно від послуг).

Сейшели

На Сейшелах із новим податком думають реалізувати кілька нових екологічних проектів. І гроші на них планують збирати з туристів, які зупиняються у готелях.

Розмір збору залежатиме від кількості номерів у готелі. Мінімальний – 2 євро за ніч. Максимальний – близько 7 євро. Включати у вартість бронювання його не будуть – доведеться платити на місці.

Таїланд

У Таїланді офіційно заявили, що переносити запровадження туристичного збору більше не будуть. Дата визначено, що це червень 2023 року.

Так, уже з літа іноземці мають платити за в’їзд до країни. Тим, хто прилітає літаком, доведеться додатково заплатити 300 бат (близько 8 євро). Тим, хто в’їжджає землею або через морські пункти пропуску, – удвічі менше.

Використовувати зібрані гроші планують для розвитку туристичних визначних пам’яток, а частина піде на покриття страховок для іноземців.

Венеція, Італія

Туристичний податок, який планували запровадити у Венеції ще минулого року, таки відклали. Нова дата – літо 2023 року.

План у влади такий: усі, хто приїжджає до міста, повинні будуть заплатити від € 3 до € 10. Сума залежить від тривалості поїздки та сезону (у high season доведеться платити більше, а якщо час для подорожі не найкращий – ціна буде меншою) .

Точної інформації про те, як стягуватиметься податок, поки що немає. Але подейкують, що суму включать у вартість квитків на транспорт.

Барселона, Іспанія

Влада Барселони розписала цілий план підвищення податків для туристів на два роки. До вже й так не маленького збору 4 євро хочуть додати ще 1,5.

Зараз у Барселоні з туристів стягують гроші до регіонального (2,25 євро) та міського (1,75 євро) бюджету. Підвищуватимуть останню ставку. Вже у квітні цього року вона стане 2,75 євро, а у квітні наступного – 3,25 євро. Тобто 2024-го туристи додатково платитимуть 5,50 євро, якщо зупиняються в готелях, хостелах, Airbnb та іншому житлі.

Влада міста каже, що податок запровадила, щоб “залучати якісних мандрівників”. А підвищують його зараз, щоб упоратися з овертуризмом.

Казахстан

Податок на туристів (bed tax) “запрацював” 1 січня 2022 року, однак було встановлено на позначці 0 відсотків до 31 грудня 2022 року.

Найближчим часом податок почне працювати “по-справжньому”. При цьому казахстанський бізнес нововведенням обурений, оскільки, на його думку, “ніде не сказано, що кошти підуть на розвиток туризму”.