У Барселоні збільшать туристичний податок: стало відомо, скільки доведеться доплатити

Влада Барселони, яка є одним із найпопулярніших туристичних напрямків Європи, вирішила збільшити туристичний податок.

Як пише turist.delfi, це відбудеться протягом двох років, при цьому перше збільшення заплановане вже на 1 квітня 2023 року. Після цієї дати відвідувачам міста доведеться доплатити збір 2,75 євро за ніч замість 1,75 євро. Друге підвищення відбудеться з 1 квітня 2024 року, коли плата зросте до 3,25 євро.

Варто зазначити, що крім згаданого вище туристичного збору, який сплачується до бюджету міста, туристи, які на даний момент приїжджають до Барселони, також повинні сплачувати додатковий збір до бюджету регіону, сума якого варіюється залежно від типу розміщення та стягується тільки з офіційного туристичного житла.

Так, зараз для гостей, які орендують житло, наприклад, на Airbnb, податок за ніч становить 4 євро, з яких 2,25 євро йдуть до бюджету регіону та 1,75 євро до міського бюджету. Ті, хто зупиняється у п’ятизірковому готелі, також сплачують місту 1,75 євро, а регіональний податок збільшується до 3,50 євро. Пасажири круїзних суден, які проводять понад 12 годин у місті, платять 3 євро регіону та 1,75 євро місту. Це означає, що з квітня 2024 року, наприклад, гості п’ятизіркових готелів доплачуватимуть загалом 6,75 євро за ніч із особи.

Також незабаром податок для туристів, які проживають у всіх типах житла, запровадить ще одне іспанське місто – Валенсія. Він набуде чинності наприкінці 2023 чи на початку 2024 року. Відвідувачам доведеться платити від 50 центів до 2 євро за ніч в залежності від обраного ними житла на строк до 7 ночей.

Як повідомляв DIP, раніше стало відомо про плани влади Таїланду стягувати туристичний збір у розмірі 300 бат (близько 10 доларів США) з червня 2023 року з мандрівників, які прибувають до країни літаками.