З 1 січня у Туреччині почав діяти податок на проживання у готелях, пансіонатах, гостьових будинках та інших об’єктах розміщення. Розмір мита становить 2% загальної вартості. Ці умови поширюються на заселення з ночівлею. Турагентства також можуть містити податок у тури.

При цьому серед готельєрів ще немає повного розуміння того, як буде організовано процес справляння плати з постояльців. Наприклад, у деяких готелях мають намір виставляти окремий рахунок одразу при заселенні. Інші пропонують туроператорам включати податок у вартість пакетних турів. У багатьох готелях податок зашиватимуть у тарифи розміщення. Деякі підприємці солідарні в тому, що в перші кілька місяців з моменту введення нового збору може бути плутанина.

Зазначимо, деякі представники турецького турбізнесу просили державу відкласти введення нового податку ще хоча б на рік. Готельєри пояснювали своє прохання тим, що під час укладання контрактів з туроператорами на 2023 рік новий збір не було враховано.