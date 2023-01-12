Таїланд із червня вводить туристичний податок

Як повідомляє Bangkok Post, з червня нинішнього року влада Таїланду почне стягувати з туристів збір при в’їзді в країну. Про це заявив голова тайського Мінтуризму Піпат Ратчакітпракан.

За його словами, іноземні туристи мають сплатити збір у розмірі 300 батів (близько 9 доларів) при в’їзді в королівство. Від сплати збору звільняються іноземці, які мають дозвіл на роботу.

Усі зібрані кошти від турзбору направлять на підтримку туристів, які постраждали від нещасних випадків, а також на розвиток тайських турнаправлень.

У 2023 році влада Таїланду очікує прибуття близько 25 млн іноземних гостей.