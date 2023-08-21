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Тепер на популярному іспанському курорті чоловікам і жінкам дозволяється ходити топлес

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Жінок та чоловіків зрівняли: тепер на популярному європейському курорті всім можна ходити лише у плавках

“Вам доведеться прийняти ці культурні відмінності”, – попередило туристів видання Daily Star, коментуючи підхід іспанських курортів до вельми інтимного питання. Тепер на узбережжі Коста-Брава жінок та чоловіків зрівняли: заради відсутності дискримінації всім можна ходити лише у плавках.

«Загоряти топлес на пляжі не рідкість у континентальній Європі, але ми зазвичай не бачимо жінок, які плавають у басейні та йдуть у пляжний бар без верхньої частини купальника. Але зміна закону про рівність у частині Іспанії означає, що жінкам не потрібно носити будь-що, крім плавок», – запевняє видання.

Далі воно повідомляє наступне: «В результаті перемоги активісток-феміністок засмагати топлес і оголювати груди під час плавання стало законним правом у Каталонії, Іспанія». Це стосується як самої Барселони, так і більшої частини узбережжя Коста Брава.

«Раніше цього року деякі басейни намагалися перешкодити жінкам ходити топлес у літній час через велику кількість скарг. Однак їм повідомили, що це суперечить закону, і ви повинні бути готові прийняти це, якщо побачите жінок топлес у басейні. Усі ризикують, наражаючи людей на дискримінацію з будь-якого мотиву, включаючи стать, релігійні переконання чи одяг», – додає видання.

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