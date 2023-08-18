У Греції нудисти почали війну проти заборони засмагати голими

На популярному грецькому курорті, острові Гавдос неподалік Криту, стався конфлікт між нудистами та місцевою владою. Влада встановила заборонені знаки, що забороняють оголення, що викликало обурення нудистів, які відвідують цей район для зайняття натуризмом. Нудисти навіть демонстративно роздяглися і почали прибирати ці знаки.

Острів Гавдос став відомим місцем тяжіння нудистів, де вони збираються на диких пляжах для загоряння та купання без одягу. Вони висловили своє обурення у соціальних мережах, кажучи, що приходять сюди для зіткнення з природою та відчуття свободи.

Місцева влада, однак, має намір жорстко протистояти нудистам. Мер острова Ліліан Стефанакі заявила, що вони не збираються відступати і встановлюватимуть нові заборонені знаки після того, як попередні були зняті невідомими особами. Вона наголосила, що це спрямоване на захист громадської власності.

Слід зазначити, що такі конфлікти спалахували і раніше. Наприклад, у Каталонії нудисти зчинили скандал, борючись за свої права на пляжах. В Іспанії загалом немає законів проти нудизму, але деякі нудистські пляжі стали центрами залучення традиційних туристів, що викликало невдоволення деяких нудистів. Нещодавно вони розпочали кампанію проти дискримінації та за своє право на вільне відслонення на “диких” пляжах.