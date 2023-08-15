Нудисти на популярному курорті пішли у бій проти влади, встановивши свої порядки

Скандали з нудистами «поширюються» Середземномор’ям — цього разу любителі засмагати в чому мати народила пішли в бій проти влади, встановивши свої порядки на популярному грецькому курорті — острові Гавдос недалеко від Криту. Втім, місцева влада готує дії у відповідь.

Приводом для скандалу, втім, став перший крок місцевої влади — який встановили на острові знаки «оголятися заборонено». Далі нудисти, які уподобали пляжі острова, обурилися цим знаком і демонстративно роздяглися, а потім почали прибирати ці знаки.

Справа в тому, що острів став одним із центрів тяжіння нудистів в Егейському морі — любителі засмагати і купатися голяка збираються тут на диких пляжах тисячами щороку. «Ми прийшли, щоб доторкнутися до природи і очиститися, як ми можемо прийняти цю заборону?» – обурюються вони у соцмережах.

Проте терпіння місцевої влади закінчується. Як заявила мер острова Ліліан Стефанакі, вони не відступлять і відновлять вивіски. «Знаки, встановлені муніципалітетом Гавдоса, знову зняли невідомі. Ми здійснили необхідні юридичні дії для захисту суспільної власності та встановили нові знаки. Наша боротьба продовжуватиметься», – заявила вона.

Нагадаємо, що раніше скандал зчинили нудисти і на пляжах Каталонії. Там голі туристи соромляться за одягнених та розпочали з ними боротьбу, хоча останні 70 років все було навпаки. Правда мова поки йде про «свої», тобто нудистські пляжі.

Як пояснює видання Express, в цілому в Іспанії немає законів проти нудизму, і натуристам можна оголюватися на будь-якому з пляжів країни. Однак традиція така, що в основному вони віддають перевагу «диким» пляжам і засмагатимуть там у своїй компанії. Проте в останньому літньому сезоні «традиційні» туристи у великій кількості ринули на «дикі» пляжі та наплив людей в одязі на традиційно натуристських пляжах змусив деяких нудистів почуватися «незручно». У результаті нудисти в Іспанії розпочали кампанію проти дискримінації.