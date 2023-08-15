Всі розділи
ГоловнаLifeStyleНудисти на популярному курорті пішли у бій проти влади, встановивши свої порядки
LifeStyleГреціяТуризм

Нудисти на популярному курорті пішли у бій проти влади, встановивши свої порядки

Гліб Парфененко
Гліб Парфененко
Нудисти на популярному курорті пішли у бій проти влади, встановивши свої порядки

Скандали з нудистами «поширюються» Середземномор’ям — цього разу любителі засмагати в чому мати народила пішли в бій проти влади, встановивши свої порядки на популярному грецькому курорті — острові Гавдос недалеко від Криту. Втім, місцева влада готує дії у відповідь.

Приводом для скандалу, втім, став перший крок місцевої влади — який встановили на острові знаки «оголятися заборонено». Далі нудисти, які уподобали пляжі острова, обурилися цим знаком і демонстративно роздяглися, а потім почали прибирати ці знаки.

Справа в тому, що острів став одним із центрів тяжіння нудистів в Егейському морі — любителі засмагати і купатися голяка збираються тут на диких пляжах тисячами щороку. «Ми прийшли, щоб доторкнутися до природи і очиститися, як ми можемо прийняти цю заборону?» – обурюються вони у соцмережах.

Проте терпіння місцевої влади закінчується. Як заявила мер острова Ліліан Стефанакі, вони не відступлять і відновлять вивіски. «Знаки, встановлені муніципалітетом Гавдоса, знову зняли невідомі. Ми здійснили необхідні юридичні дії для захисту суспільної власності та встановили нові знаки. Наша боротьба продовжуватиметься», – заявила вона.

Нагадаємо, що раніше скандал зчинили нудисти і на пляжах Каталонії. Там голі туристи соромляться за одягнених та розпочали з ними боротьбу, хоча останні 70 років все було навпаки. Правда мова поки йде про «свої», тобто нудистські пляжі.

Як пояснює видання Express, в цілому в Іспанії немає законів проти нудизму, і натуристам можна оголюватися на будь-якому з пляжів країни. Однак традиція така, що в основному вони віддають перевагу «диким» пляжам і засмагатимуть там у своїй компанії. Проте в останньому літньому сезоні «традиційні» туристи у великій кількості ринули на «дикі» пляжі та наплив людей в одязі на традиційно натуристських пляжах змусив деяких нудистів почуватися «незручно». У результаті нудисти в Іспанії розпочали кампанію проти дискримінації.

Новини партнерів

Свіжі новини

Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua

Також читайте

Популярні рубрики

ТуризмТуреччинаРосіяLifeStyleCOVID Travel NewsУкраїнаСШАЄгипетМедицина

Популярні теми

COVID-19Війна РФ проти УкраїникурйозЄвропаПоради туристамкоронавірусАвіаперельотисанкціїаеропорт

Соцмережі

Увага

Повна републікація (передрук) матеріалів сайту dip.org.ua у соціальних мережах заборонена. Часткове передрукування (до 30% обсягу матеріалу) можливе за наявності на початку поста активного гіперпосилання на джерело публікації та клікабельного посилання на сторінку dip.org.ua у соціальних мережах.

При використанні матеріалів dip.org.ua на інших інтернет-сайтах пряме активне гіперпосилання на сторінку, що містить оригінал публікації, є обов'язковим. Посилання має бути помітним і розташовуватися на самому початку публікації. Інакше ми лаятимемося.

Сайт може містити контент, який не підходить для перегляду людьми молодше 16 років.

© 2022 DIP - Туристичний портал. Новини туризму