На іспанському курорті чоловікам та жінкам дозволили ходити топлес у громадських місцях

“Візьміть до уваги культурні зміни”, – зазначає видання Daily Star, розглядаючи новий підхід іспанських курортів до досить особистого питання. Тепер на узбережжі Коста-Брава між жінками та чоловіками немає відмінностей: тепер кожен може з’являтися у громадських місцях лише у плавках.

“Загоряти топлес на пляжі — справа звичайна для континентальної Європи, але рідко ми бачимо жінок, які плавають у басейні та гуляють у пляжному барі без верхньої частини купальника. Однак зміни у сфері рівності в Іспанії означають, що тепер жінки не зобов’язані носити нічого, крім плавок”, – заявляє видання.

Джерело також повідомляє: “Завдяки зусиллям феміністських активісток перемогу досягнуто: засмагати топлес і демонструвати груди в басейні тепер є законним правом у Каталонії, Іспанія”. Це стосується як столиці Барселони, так і більшої частини узбережжя Коста Брава.

“Цього року деякі басейни вирішили заборонити жінкам засмагати топлес через велику кількість скарг. Однак їм було повідомлено, що така заборона суперечить закону, і кожен повинен прийняти це, якщо побачить жінок, які загоряють топлес у басейні. Усі ризикували б дискримінацією за будь-якими мотивами, включаючи стать, релігійні переконання чи одяг”, – додає видання.