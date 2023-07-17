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Король Чарльз дозволив туристам відпочивати голими на своєму пляжі

Євгеній Подольський
Євгеній Подольський
Король Чарльз дозволив туристам відпочивати голими на своєму пляжі

Глава Великобританії, король Чарльз, він же Карл III і син Єлизавети II, дозволив нудистам вільно роздягатися на пляжі країни, оскільки вважає, що у громадській наготі немає нічого поганого. Закон діяв із 90-х років минулого століття.

Зміна указу викликала великий інтерес та обговорення у суспільстві. Йдеться не про всі берегові лінії європейської країни, а лише про населений пункт Фрейсторп і ділянку пляжу протяжністю 1 км на березі Північного моря, де в минулому столітті туристи вільно засмагали голяка.

Історія заборони на наготу

1994 року місцева рада звернулася до гостей пляжу з вимогою прикривати свої непристойні місця, т.к. часто отримували скарги від туристів на сексуальне переслідування. Було прийнято указ і нудистську ділянку берега, яка залишалася такою протягом 40 років, перестала бути місцем для роздягання. Нещодавно дуже популярний пляж, що належить Crown Estate з 1760 року, був повернутий в оренду королем Чарльзом, і в новому керівництві від його імені говорилося, що публічна нагота вже не під жорсткою забороною. На таку зміну суспільство відреагувало по-різному, оскільки пляж тепер популярний серед сімей та тих, хто вигулює собак.

Як уживатимуться нудисти і ті, хто проти вільних вдач

Один із любителів купання та засмаги без одягу 67-річний Пітер Уайтхед підтримав короля Чарльза, розповів про свою любов до нудизму, заявивши наступне: «Розумні люди, такі як король Чарльз, розуміють, що немає нічого поганого у простій публічній наготі. Заборони взагалі не мало бути, бо доггери (люди, які практикують секс у публічних місцях) та натуристи — це не одне й те саме».

Втім, місцеві, які майже за 30 років звикли до нового статусу пляжу, переймаються тим, що тепер відпочиваючі почнуть поголовно роздягатися, не турбуючись, хто в цей момент поряд з ними. Більше того, притягнути до відповідальності роздягненого у Великій Британії можна лише в одному випадку — якщо позивач доведе, що людина повністю зняла з себе одяг прилюдно, щоб шокувати оточуючих.

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